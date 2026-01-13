Fudbalski klub Partizan uskoro će dobiti pojačanje, Damir Čakar biće dio stručnog štaba Nenada Stojakovića

Izvor: MN Press

Nekadašnji istaknuti crnogorski ofanzivac Damir Čakar, koji je sa Partizanom četiri puta osvajao titulu državnog prvaka, vraća se u Humksu. Ovog puta u drugačijoj ulozi - kao dio stručnog štaba trenera Nenada Stojakovića.

Prema informacijama Mozzart Sport, sve je dogovoreno, a Čakar će uskoro otputovati u Belek u Turskoj, gdje se jesenji prvak Superlige priprema za prolećni dio sezone. Njegov zadatak u timu saradnika trenera Stojakovića biće da, bogatim iskustvom i znanje, pomogne mladim igračima Parnog valjka, naročito u napadačkim segmentima igre.

Čakar je prethodno bio dio skauting službe zajedno sa Goranom Arnautom, koja je dovela neka od ključnih pojačanja na putu ka osvojenoj duploj kruni u sezoni 2016/2017. Među tim igračima bio je i odlični napadač Leandre Tavamba.

Kao trener, Čakar je imao angažmane u Novom Pazaru i Bokelju, a nedavno je završio kurs za sticanje PRO licence. Takođe, pratio je rad AEK-a iz Atine, koji sa uspjehom predvodi Marko Nikolić.

Tokom dva mandata u crno-bijelom dresu, Čakar je odigrao ukupno 174 utakmice, postigao 73 gola i osvojio četiri šampionske titule, što ga čini jednom od legendi Partizana.