Fudbalski klub Partizan uskoro će dobiti pojačanje, Damir Čakar biće dio stručnog štaba Nenada Stojakovića
Nekadašnji istaknuti crnogorski ofanzivac Damir Čakar, koji je sa Partizanom četiri puta osvajao titulu državnog prvaka, vraća se u Humksu. Ovog puta u drugačijoj ulozi - kao dio stručnog štaba trenera Nenada Stojakovića.
Prema informacijama Mozzart Sport, sve je dogovoreno, a Čakar će uskoro otputovati u Belek u Turskoj, gdje se jesenji prvak Superlige priprema za prolećni dio sezone. Njegov zadatak u timu saradnika trenera Stojakovića biće da, bogatim iskustvom i znanje, pomogne mladim igračima Parnog valjka, naročito u napadačkim segmentima igre.
Partizan vraća legendu u klub: Damir Čakar ponovo u Humskoj
Čakar je prethodno bio dio skauting službe zajedno sa Goranom Arnautom, koja je dovela neka od ključnih pojačanja na putu ka osvojenoj duploj kruni u sezoni 2016/2017. Među tim igračima bio je i odlični napadač Leandre Tavamba.
Kao trener, Čakar je imao angažmane u Novom Pazaru i Bokelju, a nedavno je završio kurs za sticanje PRO licence. Takođe, pratio je rad AEK-a iz Atine, koji sa uspjehom predvodi Marko Nikolić.
Tokom dva mandata u crno-bijelom dresu, Čakar je odigrao ukupno 174 utakmice, postigao 73 gola i osvojio četiri šampionske titule, što ga čini jednom od legendi Partizana.