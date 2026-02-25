Ne igra se Hansi Flik i namјerava da svoje igrače u Barseloni nauči disciplini, makar to značilo i najveću kaznu u istoriji kluba.

Barselona je imala toplo-hladno momente ove sezone i Hansi Flik odlučio je da napravi promjene kako njegova ekipa ne bi postala nedisciplinovana. Između ostalog, Flik je uveo i najstrožu novčanu kaznu u istoriji Barselone, za njenih 127 godina postojanja.

O čemu se radi? Flik je ranije već uveo deset strogih pravila, s posebnim naglaskom na tačnost, a sada je dodatno pooštrio sankcije u slučaju kašnjenja.

Tako će ubuduće samo deset minuta kašnjenja igrače Barselone koštati čak 40 hiljada eura, što je natjeralo fudbalere da namjeste sat da im žuri, samo da ne zakasne: "Ne mogu da zamislim koliko bi koštalo da zakasnimo 20 minuta", rekao je Feran Tores koji je ove sezone jedan od važnijih igrača Barselone.

"Istina je, što se tiče same tačnosti, malo smo promijenili pravila. Ako zakasnite, sad plaćate veliku kaznu", potvrdio je Pedri koji je za sada izbjegavao ovu kaznu, a ranije prošle godine kažnjen je Žil Kunde.

Inače, Barselona je preuzela prvo mjesto na tabeli La Lige i ima bod više od Real Madrida.

10 pravila Hansija Flika u Barseloni