Crvena zvezda je pobjedom u 178. vječitom derbiju ispisala istoriju vječitog rivalstva sa Partizanom. Nikada nije imala veću prednost u broju pobjeda od trenutnih "plus 24".

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Crvena zvezda je ostvarila 72. pobjedu u vječitim derbijima i sada ima 24 trijumfa više od Partizana u tom rivalstvu. Ujedno, to je i nova najveća razlika u pobjedama od četrdesetih godina, kada je započeto rivalstvo.

U ukupnom zbiru, Zvezda ima 72 pobjede u večitim derbijima, Partizan je i dalje na 48 pobjeda, a bez pobjednika je okonačno 58 derbija. "Razlika od 24 pobjede predstavlja najveću prednost u istoriji derbija", pohvalila se Zvezda poslije utakmice.

Crvena zvezda je trijumfom 3:0 na "Marakani" ostvarila treću pobjedu u derbijima u nizu, a čak petu u posljednjih šest utakmica. Aleksandar Katai i Vasilije Kostov bili su strijelci i asistenti, a dječački san ostvario je Marko Arnautović, takođe postigavši gol u pobjedi.

Poslije utakmice je emotivno slavio sa navijačima:

Izvor: MN Press

Zvezda je trijumfom odmakla Partizanu četiri boda i sada je u odličnoj situaciji pred plej-of, u kojem će takođe biti domaćin 179. vječitog derbija ako prva prođe kroz cilj posle 30 kola. To je samo jedan od benefita za crveno-bijele, koji su ostvarili najubjedljiviju domaću pobjedu u derbijima još od 2008. godine i plesa Dejana Milovanovića po kiši za 4:1 u 132. vječitom derbiju.