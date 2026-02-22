Marko Arnautović je postigao drugi gol za Crvenu zvezdu u vječitom derbiju sa Partizanom.

Crvena zvezda je u poslednjem momentu prvog poluvremena vječitog derbija povela sa 1:0, a onda je u 56. minutu duplirala vođstvo. Nakon što je Vasilije Kostov kao najmlađi na terenu načeo crno-bijele, drugi pogodak bio je djelo najstarijeg Marka Arnautovića.

Iskusni napadač i reprezentativac Austrije je u prvom poluvremenu imao nekoliko šansi koje nije iskoristio, a sada je na 21 metar od gola dobio loptu od Naira Tiknizijana. Nije njegov udarac posle toga bio previše jak, ali je bio milimetarski precizan.

Iako je neokoliko igrača Partizana probalo da stigne na vrijeme da blokira udarac Arnautovića, on je stigao da loptu pošalje tik uz stativu gola Marka Miloševića za 2:0. Pogledajte kako:

Partizan je na startu drugog poluvremena imao peh kada se povrijedio Saša Zdjelar i morao je da ga zamijeni Ognjen Ugrešić, a nakon postignutog gola Crvene zvezde vidjeli smo veliki požar na jugu "Marakane". Videli smo i da je Marko Arnautović posle postignutog pogotka proslavio gol sa povrijeđenim Mirkom Ivanićem.