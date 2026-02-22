Uprava Partizana u loži stadiona "Rajko Mitić"

Izvor: TV Arena sport

Rukovodstvo FK Partizan došlo je u skoro punom sastavu na stadion Crvene zvezde na 178. vječiti derbi. Predvođena predsjednikom Rasimom Ljajićem, delegacija crno-bijelih stigla je u ložu. Došli su i potpredsednik zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović i generalni direktor Danko Lazović i sedeli su jedan do drugog.

Utakmica je počela burno, velikim šansama na obe strane, a na stadionu se očekuje oko 40.000 gledalaca, koji su ulazili i kada je meč počinjao.