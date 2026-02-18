Veliki peh za Crvenu zvezdu pred početak plej-ofa Lige Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u plej-ofu Lige Evrope, ali dan pred važan meč stižu loše vesti iz tabora srpskog šampiona. Kako javlja "Sportklub" Timi Maks Elšnik je pod znakom pitanja za duel koji je na programu četvrtak od 21 čas.

Slovenac koji je standarni član prve postave ima problema sa povredom i najverovatnije će propustiti meč sa Lilom, ali postoji šansa da se oporavi za večiti derbi za Partizanom koji se igra u nedelju. To znači da povreda nije ozbiljnije prirode, ali još uvek nije doneta konačna odluka.

Umesto njega bi utakmicu u Francuskoj mogao da počne Tomas Handel. Podsetimo, Zvezda je savladala Lil u grupnoj fazi sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić", a revanš je na istom mestu 26. februara.