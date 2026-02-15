Policija je saopštila da se u 11.35 časova na 60. kilometru auto-puta zaustavilo tridesetak kombi i dvadesetak putničkih vozila Torcide i šest kombija i tri vozila Ultrasa.

Izvor: YouTube/COPA 90 Stories/Screenshot

Hrvatska policija danas je na auto-putu spriječila sukob navijača "Torcide" iz Splita i vinkovačkih "Ultrasa".

Torcida je, kako piše Indeks, putovala u Osijek na utakmicu Hajduka sa istoimenim timom, dok su Ultrasi išli u Rijeku, na duel domaćeg Orijenta i svoje Cibalije.

Na snimku koji je objavio hrvatski MUP vidi se nekoliko desetina muškaraca, a neki od njih su bili maskirani.

Auto-put je bio zatvoren u oba smjera.