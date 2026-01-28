Vozač kamiona koji se sudario sa kombijem u kome je bilo 10 navijača PAOK-a dao je izjavu nakon strašne saobraćajne nesreće i smrti čak sedam navijača.

Izvor: Youtube/ TVR INFO/printscreen

Užasna saobraćajna nesreća desila se blizu Temišvara, u mjestu Lugož, kada je kombi sa navijačima PAOK-a udario u kamion. Nakon nesreće preminulo je sedam navijača, dok je troje teško povrijeđeno.

Nakon izjava policije i ljekara, sada je dostupno i svjedočenje vozača kamiona koji je preživio saobraćajnu nesreću. On se nalazio u svojoj traci kada se iz suprotnog smjera pojavio crni kombi sa deset navijača PAOK-a. Poznato je da je vozač kamiona iz Poljske, a rumunskim novinama „Libertatea“ rekao je da u 34 godine prevozničke karijere nije vidio ništa slično.

„Vozio sam normalno i kombi se stvorio pravo ispred mene. Završio je direktno ispod mojih točkova“, rekao je šokirani poljski vozač.

U saobraćajnoj nesreći nisu učestvovala samo ova dva vozila, već i jedna cisterna, kao i jedan putnički automobil. Rumun koji se nalazio u automobilu iza kombija opisao je kako je on vidio nesreću.

„Vozač kombija je stalno gledao i u jednom trenutku je krenuo u preticanje. Sa mjesta na kojem sam ja bio bilo je jasno da nema šanse da to uradi ili da je, u najmanju ruku, to ekstremno opasno. Kamion je dolazio iz suprotnog pravca. To je shvatio dok nas je preticao, shvatio je da ne može da završi preticanje i udario je u kamion sa desne strane dok je pokušavao da se vrati u svoju traku. U momentu kada je udario u kamion, udario je i u crveno svjetlo“, rekao je Rumun koji je i pozvao hitne službe da reaguju.

Šta se desilo?

Navijači PAOK-a su kombijem krenuli na gostovanje PAOK-a u Francuskoj. Crno-bijeli tim igra u četvrtak u meču Lige Evrope sa Olimpikom iz Liona, u utakmici koju UEFA nije htjela da pomjeri. Sudarili su se sa kamionom i šestoro njih je na licu mjesta ostalo mrtvo, dok je jedan kasnije podlegao povredama.

Za sada se tri povrijeđena navijača ne nalaze u životnoj opasnosti, a kapiten PAOK-a Andrija Živković je zajedno sa saigračima otišao do stadiona „Tumba“ kako bi odao počast žrtvama. Tragedija je još veća jer je, nakon vijesti o smrti sedam navijača, preminuo još jedan navijač crno-bijelog kluba.