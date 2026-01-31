Navijači Partizana nisu bili zadovoljni odlukama sudija u završnici meča 21. kola Superlige Srbije.

Partizan je u 21. kolu Superlige Srbije odigrao neriješeno protiv Radničkog iz Niša na svom terenu. Susret je završen bez golova, a crno-bijeli su od 37. minuta igrali sa igračem više, pa i čak u tim okolnostima nisu uspjeli da nadmudre Nišlije. Ipak, susret je obilježila i sporna situacija u samom finišu meča, poslije koje su navijači crno-bijelih pokazali očigledno nezadovoljstvo.

U samoj završnici utakmice Ibrahim Mustafa je dobio žuti karton, a odmah za njim i igrač Partizana Stefan Milić. Čitava situacija odigrala se u 91. minutu, nakon što je sudija riješio da meč produži još pet minuta. Bile su to prve veće čarke na terenu, a vrlo brzo u nastavku meča Partizan je izgradio i situaciju iz koje je umalo postigao gol.

Ona se odigrala u 95. minutu - ka lopti je krenuo Roganović, međutim, ispred njega se našao Mustafa koji je želio da loptu uputi na drugu stranu i spasi gol svog tima, ali je izveo i nešto agresivniji potez. Sudija je u tom trenutku odlučio da reakcija fudbalera Radničkog iz Niša nije dovoljan za prekršaj, umjesto toga žuti karton je dobio Roganović, zbog prigovora i meč je vrlo brzo bio završen.

Pogledajte potez Mustafe koji je naljutio navijače Partizana:

Pogledajte 00:27 Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana

Malo je reći da su navijači na tribinama negodovali, a sudije su to mogle da shvate i kroz poruke koje su dobijali sa tribina. Teren su napustili u trku, pošto su osim povika na teren upadali i predmeti upućeni onima koji su dijelili pravdu na meču.

Pogledajte kako su sudije napustile teren u Humskoj:

Pogledajte 00:09 Navijači Partizana gađali sudije meča

Bilo kako bilo, Partizan je na startu drugog dijela sezone ostao bez pobjede, što dalje kaže da Parni valjak nije pobijedio od 13. decembra, kad je bio bolji od Napretka 3:2. U ostalim mečevima, bili oni u ligaškom dijelu ili na pripremama, Partizan nije uspio da ostvari nijedan trijumf.



