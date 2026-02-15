Pogledajte haotične scene poslije meča Intera i Juventusa na stadionu "Đuzepe Meaca".

Izvor: Twitter/Tathor00/Screenshot

Inter je pobijedio Juventus 3:2 (1:1) u sjajnom derbiju koji je sinoć odigran na "Đuzepe Meaci", a meč je dobio i "treće poluvrijeme" kada je sudija Federiko La Pena odsvirao kraj. Igrači i rukovodstvo Juventusa bili su izuzetno bijesni na njega, tako da su ga pred ulaskom u tunel vrijeđali, a sve su zabilježile kamere.

Najglasniji je bio generalni direktor Juventusa Damijen Komoli, koji je sišao u tunel i vikao na sudije, potom je "skočio" i trener Lučano Spaleti, da bi sve začinio i nekadašnji kapiten klupa Đorđo Kjelini koji je danas sportski direktor. Pogledajte:



Nema sumnje da ih za ovo čekaju žestoke kazne, međutim ostaje da se vidi i šta će biti i sa Federikom La Penom, sudijom koji se nije proslavio na ovom meču, a posebno je sporan ostao trenutak iz 42. minuta kada je odlučio da isključi Pjera Kalulua za "faula" nad Alesandrom Bastonijem.

O čemu se radi? Kalulu je prethodno imao žuti karton, a sudija je požurio da mu pokaže i drugi, da bi se na usporenom snimku ipak vidjelo da je Bastoni simulirao. Ipak, odluka nije mogla da se poništi i Juve je nastavio s desetoricom...

Keep in mind, when this very poor moment from Bastoni occurred, both he and Kalulu were on yellows.



The fact that this was not a reviewable moment spotlights a very glaring issue with the way Serie A applies its var.



Calcio officiating is a catastrophe.

pic.twitter.com/PkywfC5dKS — Inconvenient Truth (@ITruth98)February 14, 2026



I sa desetoricom, Juventus je pružio odličan otpor. Dok su snage bile ravnopravne, bilo je 1:1 - Kambijazo je postigao gol za oba tima u 17. i 26. minutu - da bi Pio Espozito u 76. konačno doveo Inter u vođstvo, čak 12. asistencijom Dimarka. Juve se nije predavao i u 83. minutu je u lijepoj akciji Manuel Lokateli pogodio za 2:2, da bi Pjotr Zjelinjski u 90. sa ivice šesnaesterca bio precizan.

Inter ostaje lider šampionata sa 61 bodom, osam više od Milana koji ima i meč manje.



