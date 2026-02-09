Juventus golom Pjera Kalulua u šestom minutu nadoknade izbjegao novi poraz od Lacija.

Juventus (i dalje) ne gubi kod kuće! "Stara dama" još jednom je pokazala da je njen Alijanc stadion neosvojiva tvrđava, iako su ga ove nedjelje minute dijelile od prvog poraza kod kuće.

Još jednom ove sezone Lacio je bio koban za Juventus, ali ipak nije uspio da upiše novi trijumf u sezoni, nakon onog u oktobru.

Vodili su Rimljani 2:0 i bili nadomak dvostrukog trijumfa nad Juventusom u jednoj sezoni, što im je posljednji put uspjelo prije 83 godine, ali je Juventus u posljednjim trenucima meča stigao do 2:2.

Pjer Kalulu bio je spasilac Juventusa pošto je u 96. minutu pogodio za izjednačenje i tako kaznio Rimljane za veliki promašaj nekoliko minuta ranije kojom je drama u Torinu mogla da bude riješena.

Rezervista Tijani Noslin trebao je da bude heroj Rimljana, ali je odličan kontranapad gostiju umjesto pogotkom završio udarcem visoko preko gola i propustio da svoje ime stavi u listu strijelaca pored Pedra i Isaksena.

Španski veteran pogodio je u nadoknadi prvog dijela za vođstvo Lacija, uz malo sreće pošto je lopta zakačila jednog fudbalera Juventusa.

⚽️ Goal! Pedro finds the back of the net with a good effort.

Juventus 0-1 Lazio



Juventus 0-1 Lazio



pic.twitter.com/adzP0RfwHM — No FootBall Peace ⚽️ (@NoFootBallPeace)February 8, 2026



Samo što je počelo drugo poluvrijeme novi šo u Torinu – Isaksen je pobjegao čuvarima, a onda snažno šutirao sa nekih 10 metara iskosa i zatresao mrežu za velikih 2:0.

Hold da op et lækkert mål af Isaksen!

U međuvremenu je poništen gol Kopmajnersa zbog ofsajda Tirama koji je zasmetao Provedelu, a nešto kasnije, tokom drugog poluvremena, ni pogodak Vestona Mekenija nije važio, ponovo zbog ofsajda.

Amerikanac je međutim uspio da se upiše u strijelce, upravo je njegov pogodak glavom u 59. minutu vratio nadu Staroj dami da nije sve izgubljeno.

Redali su se napadi Juventusa i odbrane Provedela, međutim, u sudijskoj nadoknadi pukla je odbrana Lacija u kojoj je u međuvremenu Mauricio Sari morao da zamijeni zbog povrede oba štopera.

Pjer Kalulu našao se na pravom mjesto poslije centaršuta Žeremija Boge i poslao loptu u mrežu za konačnih 2:2 i podjelu bodova u Torinu.



