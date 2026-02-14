Partizan pobijedio Spartak iz Subotice 2:1, strepio do posljednjih trenutaka protiv pretposljednjeg na tabeli.

Izvor: MN Press

Golovima Vanje Dragojevića i Andreja Kostića crno-bijeli su pobijedili i bar na nekoliko sati se vratili na prvo mjesto tabele, sa dva boda više i odigranom utakmicom više u odnosu na Zvezdu. Ipak, bilo je to na momente veoma loše izdanje ekipe Nenada Stojakovića, kome su navijači ponovo u nekoliko navrata skandirali da ode iz kluba.

Spartak je u prvom dijelu meča propustio dve velike prilike nepreciznim udarcima Stefana Tomovića, a u drugom dijelu je iskoristio šansu da smanji golom Alekse Trajkovića u 77. minutu. Imali su crno-bijeli i mnogo sreće da Nikola Kuveljić ne iskoristi udarac glavom za 2:2 u 90+2' minutu iako je ostao potpuno sam u petercu. I to ne samo u toj situaciji, jer su Subotičani imali u završnici i inicijativu, a kroz drugi dio meča i još nekoliko prilika.

Nije to bio nastup crno-bijelih koji će uliti vjeru navijačima pred 178. vječiti derbi" sljedeće nedjelje na stadionu "Rajko Mitić".