Novo pojačanje Partizana Stefan Mitrović govorio je o reprezentaciji Srbije i bivšem selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju

Izvor: MN Press

Iskusni Stefan Mitrović (35) je novo pojačanje Partizana, a po povratku u srpski fudbal bivši reprezentativac Srbije govorio je i o nacionalnom timu. Nakon što su "orlovi" na maestralan način izborili plasman na Svjetsko prvenstvo, očekivanja su bila veća, a razočaranje maksimalno. Mitrović je pokušao da objasni šta je "puklo" pred odlazak u Katar, pa je tako spomenuo i bivšeg selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Stefan Mitrović je bio heroj Srbije kad je u direktnom okršaju protiv Portugala izvukao loptu iz gola koja je presudila - Srbija je kao prvoplasirana u grupi obezbijedila plasman na turnir najboljih nacija svijeta. Činilo se da je nacionalni tim u dobrom ritmu, pokazali su karakter i zube svim rivalima, pa je ostala nada da će tako biti i u Kataru... Stefan Mitrović se prisjetio zašto se maštanja navijača Srbije nisu ostvarila.

"Katar, bolna tačka... Kako sami sebi pokvarimo sve. Mislim da su izbori u Fudbalskom savezu Srbije mnogo uticali na atmosferu. Kao što je pred Mundijal u Rusiji, koji sam propustio zbog povrede, uticala smjena selektora. Ti izbori u FSS su nam donijeli nemir pred put. Deset godina sam bio u reprezentaciji i nikada atmosfera i ambijent u ekipi nisu bili bolji nego tada", rekao je Mitrović u podkastu "2X45".

Mentalitetom, karakterom, stvarno smo bili dobar tim, živjeli smo za okupljanja, za dres državnog tima. Ali, ti izbori su uticali da u negativnoj atmosferi odemo u Katar i to je baš bolna tačka za mene. Mislim da smo imali sve da napravimo nešto, iskorak koji čekamo dugi niz godina, da prođemo grupu i zato ostaje velika žal", rekao je čovjek koji je u reprezentaciji imao dva blistava trenutka - spasao je gol protiv Portugalije i skinuo dron sa zastavom "Velike Albanije".

Šta se desilo na sjednici FSS?

Pred put u Katar očekivanja su bila da će na mjesto predsjednika Fudbalskog saveza doći Nenad Bjeković, za kojeg se zalagao Dragan Stojković Piksu. Međutim, neposredno pred glasanje, sat vremena, izbori su odgođeni.

"Uvijek pričam otvoreno, ne bježim ni od čega. Mislim da su ti izbori najviše uticali na Piksija. Da je on bio drugačiji poslije toga. Ranije je bio pun sportskog bezobrazluka, koji je nama baš falio, pun optimizma, uvijek pozitivan, zračio je vjerom i to je ono što nam je ulivalo samopouzdanje. A poslije toga je na okupljanje došao sa negativnom energijom i to se osjećalo u ekipi, osjećalo se u pripremama utakmica, u svemu. Nakon tih izbora on više nije bio isti čovjek i mislim da je taj događaj najviše uticao na nas i na sve što se dešavalo poslije", rekao je Mitrović.

"Dolazilo je do nekog tumbanja u ekipi bez razloga. Igrali smo prije Svjetskog prvenstva izvanrednu utakmicu sa Norveškom (Liga nacija, 2:0 u Oslu, prim. aut.) i mislim da je trebalo da ta ekipa počne meč protiv Brazila, da čini gro tima koji bi iznio grupnu fazu. Sa tom ekipom imali smo iskustvo, kvalitet, bili mentalno spremni za sve izazove. To tumbanje tima je, po meni, jedan od razloga neuspjeha, jer nismo imali stabilnost i balans koji smo imali do tada. Iskreno, Dragan Stojković je donio mnogo toga reprezentaciji, dugi niz godina prije njega se nismo plasirali na dva velika takmičenja zaredom, ali mislim da je mogao neke stvari bolje da uradi i smatram da je na kraju nekim svojim odlukama izgubio kontrolu nad ekipom, da je sam uticao na sve što se dešavalo na kraju njegovog mandata", ispričao je Mitrović.