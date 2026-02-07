Bivši čelnik Partizana Dragan Đurić govorio je bez dlake na jeziku o situaciji u Humskoj.

Nekadašnji predsjednik FK Partizan Dragan Đurić kaže da je Peđa Mijatović zalutao u Humsku i da je pogriješio što je sačuvao trenera Nenada Stojakovića. Bez dlake na jeziku govorio je o situaciji u crno-bijelom taboru i predložio idealnog nasljednika na klupi posrnulog srpskog velikana.

U podkastu „Wish&Go“, u kojem je nedavno gostovao i sam Mijatović, Đurić je, uprkos problemima sa kojima se suočava njegov klub, najavio ozbiljnu borbu za titulu.

„Teško da će biti prvak, ali biće ozbiljna borba. Derbi će biti dobra utakmica“, rekao je Đurić, koji priznaje da veoma emotivno doživljava čitavu situaciju u Humskoj.

"Mijatović je zalutao, Ljajić zna šta radi"

Đurić vjeruje u rad i posvećenost prvog čovjeka Partizana Rasima Ljajića, ali nije ubijeđen da legendarni Peđa Mijatović zna šta radi.

„Treba biti profesionalac. Rasim bi ruku odsjekao, ali tjera svoje, to je dobro. Ja to ne mogu. Ljudi iz politike su takvi, Rasim je dobar čovjek, ali ima problem sa tim ljudima, ne mogu da ga shvate. Ja Rasima potpuno razumijem, sa njim bih odlično sarađivao, ali ljudi iz sporta, pogotovo fudbaleri, puni su sebe, sve znaju najbolje“, kaže nekadašnji čelnik crno-bijelih i dodaje:

„Meni su potpredsjednici bili ozbiljni igrači – Bata Mirković, Petrić – sa njima je jako teško raditi, ali su kvalitetni ljudi. Pa i Peđa… Mislim da je on pomalo zalutao u naš fudbal. Bio je u jednom velikom, organizovanom klubu, u Realu za vrijeme Pereza. Biti direktor Reala, to je vrh vrhova.“

Kako je moguće da jedan od najboljih evropskih i svjetskih igrača u to vrijeme ne može da se prilagodi u jednom trenutno prosječnom srpskom klubu kakav je Partizan?

„Peđa je bio veliki igrač, ali to ne znači da može biti veliki rukovodilac. Nenad Bjeković je bio veliki igrač, ali je bio i veliki direktor“, jasan je Đurić.

"Mijatović je pogrešio"

Đurić smatra da Nenad Stojaković nije kalibar za Partizan i da bi idealno rješenje za klupu crno-bijelih bio Žarko Lazetić.

„Pogriješio je, ja ga ne bih sačuvao. Pokazaće vrijeme. Ja bih doveo Žarka Lazetića bez razmišljanja. On ima neku drugu ideju, hoće da dovede Vukovića iz Legije, ne znam ko je to, kažu da je dobar trener. Mislim da je Stojaković napravio grešku. Svi su protiv tog Stojakovića. Mijatović ima drugo razmišljanje, on je htio da napravi Tumbu od njega, ali to je jako teško uraditi“, rekao je Đurić i dodao:

„Poštujem što je stao iza njega, ima svoj princip i svoj stav. Stao je iza njega protiv svih, ali pitanje je da li je donio dobru odluku. Ja mislim da on nije za Partizan“, zaključio je.