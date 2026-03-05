"Finansijski je teško, samo da stignemo živi": Darko i Kaća Lazić se oglasili sa Maldiva, prolaze pakao zbog rata

Kaća i Darko Lazić trenutno odmaraju na Maldivima, ali su zbog situacije na Bliskom istoku bili primorani da produže odmor.

Izvor: IG darkolazicofficial

Pjevač Darko Lazić trenutno sa suprugom Kaćom i ćerkom Srnom boravi na Maldivima, a nakon romantičnih snimaka, uslijedila je situacija koja je uticala na njihov odmor, a to su sukobi na Bliskom istoku.

"Sada smo odlično, jer smo trenutno van opasnosti. Imali smo paniku i nije svejedno. Bilo je pitanje kako ćemo se vratiti kući i to nam je bilo najbitnije od svega, a sada kada smo već našli kako da se vratimo sada je mnogo lakše. Sve se ovo dešava " iskren je bio Darko, koji dodaje:

"Ovo sve će da promijeni cio svijet, jer ovo nikome neće biti dobro. Nije ovo dobro ni za koga, ali na ovo ne može niko da utiče. Pratimo informacije oko svega ovoga, ali moram reći da je dosta toga vještačka inteligencija i stvarno dosta toga više ne mogu ni da raspoznam. Pratim sve i mogu reći da sam dva dana konstantno pratio što me je dosta i opteretilo ", otkrio je pjevač, dok Kaća otkriva da joj je velika olakšica što je upravo ćerka sa njima.

"Ne pratim ništa, jer neću da se opterećujem. Mnogo mi je lakše što smo svi ovde porodično, jer da je Srna sada u Srbiji i da moramo duže da ostanemo, kao što moramo ja bih vjerovatno poludjela, jer bi me tražila mnogo i sada mi je iskreno lakše."

"Svi su se uplašili"

Najbliži su bili dodatno uplašeni zbog svih informacija koje su dobijali, ali sada se situacija dosta smirila.

"Ne zovu konstantno, svi su se uplašili, ali rekli smo im da ne brinu, jer smo našli način da se vratimo, a da to nije preko Dubaija. Dosta brinu, naravno", istakla je Kaća.

Zbog svih novonastalih okolnosti, njihov povratak u Srbiju će izgledati kao put oko svijeta, što ih pomalo i raduje.

"Mi odavde pred sam kraj putovanja prelazimo u Singapur, jer tuda letimo i onda moramo odavde da idemo za Šri Lanku, pa onda za Singapur, pa za Istanbul i odatle za Beograd. Moram da kažem da je Darkova želja da obiđe i Singapur, tako da tamo idemo dan ranije, taman da obiđemo. Što se kaže sreća u nesreći, nešto ćemo i da vidimo", priča Katarina.

Inače, mnoge javne ličnosti koje su na Maldivima ističu da je i finansijski sve dosta teško, jer je sve papreno skupo.

"Slažem se, finansijski je jako teško. Teško je baš, ali pare su ovde najmanje bitne i bitno je da stignemo živi i zdravi kući, a sve ostalo će doći " iskren je bio Darko i dodao da gusti raspored nastupa nije ugrožen zbog produžetka odmora.

" Hvala Bogu nisam morao da otkažem nastupe, jer sam uzeo odmor skoro mjesec dana što je odlično. Nije odlično što se ovo desilo, ali je dobro što nisam morao da otkažem nastupe. Sve je okej što se tiče toga.

Darko je otkrio i da je imao "alternativu" za slučaj da ostanu duže "zaglavljeni" na Maldivima.

" Nije da mi nije presjeo, jer mi nije bilo svejedno i najbitnije je bilo kako ćemo kući da se vratimo. Kada nam je agencija poslala da su našli let i kako da se vratimo, bez obzira što je to duži put tad mi je već laknulo i dosta smo se opustili. Nije mi presjelo, ovdje ništa ne može da presjedne. Moram da kažem čak bi se ovdje preselio i razmišljao sam ako se ne vratim da se ovde zaposlim kao kuvar i da perem sudove", sa osmjehom priča Darko.

(Blic.rs/MONDO)