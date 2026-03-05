Oni su ubjedljivo savladali Boston 118:89.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Chris Carlson

Na NBA parketima odigrano je šest utakmica, a najveće iznenađenje priredili su igrači Šarlota.

Bio je to 21. poraz Seltiksa u dosadašnjem dijelu sezone.

U timu Šarlota najefikasniji je bio Kon Knupej sa 20 poena, dok su Lamelo Bol i Brendo Miler dodali po 18.

Boston je predvodio Derik Vajt sa 29 poena, dok je Džejlen Braun ubacio 20.

Nikola Vučević je imao sedam poena, četiri skoka i asistencija.

Rezultati:

Boston - Šarlor 89:118, Njujork – Oklahoma 100:103, Memfis – Portland 114:122, Milvoki – Atlanta 113:131, L. A. Klipers – Indijana 130:107. Fuiladelfija - Juta 106:102.