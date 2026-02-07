Zdravko Mamić se provodio na Jahorini na koncertu Svetlane Cece Ražnatović.
Svetlana Ceca Ražnatović imala je tri rasprodata koncerta na Jahorini, a na drugom je imala posebnog gosta. Najveseliji na nastupu bio je nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić.
On je odmah na početku nastupa prišao Svetlani Ražnatović i poljubio joj ruku, a "Telegraf" prenosi da mu je ona dobacila: "Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan!"
Zasjeo je Zdravko Mamić na prvi sto ispred bine i plesao cijelo veče, a očigledno da je bio vrlo dobro upućen u repertoar jedne od najpupularnijih srpskih folk pjevačica. Pogledajte kako se provodio:
Zdravko Mamić najveseliji gost! Zdravko ima ukusa! Toooopic.twitter.com/YByIPYMgyg— Zorica Radulović (@zoka5)February 6, 2026
I Zdravko i Ceca imaju fudbalsku pozadinu
Dok je Zdravko Mamić godinama vedrio i oblačio hrvatskim fudbalom kao prvi čovjek Dinama, Svetlana Ceca Ražnatović je jedvno vrijeme vodila Obilić. Nakon ubistva svog muža Željka Ražnatovića Arkana u januaru 2000. godine ona je vodila fudbalski klub Obilić. U tom periodu Obilić je igrao i jedan dvomeč sa Cibalijom iz Vinkovaca.