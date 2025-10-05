Sevilja je ostvarila ubedljivu pobjedu protiv Barselone i tako im nanijela drugi uzastopni poraz, vidi se koliko fali Lamin Jamal

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Barselona je doživjela ubedljiv poraz u domaćem prvenstvu, Sevilja je demonstrirala silu na svom terenu - 4:1. Kako je sve izgledalo na terenu mogla je domaća ekipa da ima mnogo ubedljiviju prednost već na poluvremenu, ali je isto tako mogla da ostane i bez tri boda da nije bilo nestvarnog golmana Vlahodimosa u određenim momentima.

Bio je ovo težak poraz Barse, drugi uzastopni pošto je nedavno izgubila od PSŽ-a u Ligi šampiona. Sve to bez povrijeđenog Lamina Jamala, tako da je to dovoljan dokaz koliko je Flikovom timu teško bez glavne zvijezde tima.

Sevilja je povela preko Aleksisa Sančesa sa penala u 13. minutu. Isak Romero je u 36. duplirao prednost, a kakve šanse je Sevilja propustila u tom dijelu igre... Rezultat je mogao da bude i 4:0 i to bez preterivanja. A, kada se ne iskoriste šanse, onda stigne kazna. Tako je Markus Rašford u 7. minutu nadoknade prvog poluvremena, dakle u 52. minutu smanjio zaostatak svog tima.

Šanse su nastavile da se ređaju na obije strane, Vlahodimos je sa nekoliko spektakularnih intervencija spriječio izjednačenje, a onda je Januzaj skrivio penal u 74. minutu. Samo minut pošto je ušao na teren sa klupe. Levandovski je uzeo loptu, namjestio je i onda šutirao pored gola. Sevilja je tačku stavila u samoj završnici, prvo je u 90. Karmona dao veoma lijep gol za 3:1, a u 96. minutu je Adams završio kontru za konačnih 4:1. Nemanja Gudelj je ušao u igru u 61. minutu i dobio je žuti karton u nadoknadi meča zbog nešto oštrijeg faula.