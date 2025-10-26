Real Madrid savladao Barselonu 2:1 u haotičnom El Klasiku

Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid pobijedio je Barcelonu 2:1 u prvom "El Clásicu" ove sezone, golovima Kilijana Mbapea i Džuda Belingema u 22. i 43. minutu. Povredama desetkovana Barsa je u međuvremenu izjednačila golom Fermina Lopeza nakon velikog kiksa Arde Gulera, ali je izjednačenje trajalo samo pet minuta.

Real Madrid je bio konkretniji i stvorio više šansi, iako su mu dva gola (Mbape i Belingem) poništena zbog ofsajda, a penal Mbapea u 52. minutu nije iskorišten. Barsa nije uspjela da iskoristi nijednu priliku i nije pokazala šampionski nivo igre. Posebno je Lamin Jamal bio nevidljiv tokom većeg dijela meča, iako je u završnici namjestio šansu za Žila Kundeua, koja nije realizovana kako je očekivano.

Pobjedom je Real Madrid odmakao Barceloni četiri boda na vrhu tabele, nanijevši joj težak udarac, iako su Katalonci igrali oslabljeni – bez Levandovskog, Gavija, Olma, Rafinje, dvojice golmana (Ter Štegena i Garsije), kao i bez suspendovanog trenera Hansija Flika.

U ovakvim okolnostima, očekivalo se da raspoloživi igrači Barse pruže maksimum i možda nadmaše trenutne mogućnosti tima, ali se to nije dogodilo. Od početka do kraja, Real Madrid je dominirao i zasluženo savladao najvećeg rivala prvi put poslije 553 dana.