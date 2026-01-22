Trener Partizana Nenad Stojaković javno poručio Matiji Niniću šta mora da radi da bi uspio i iskoristio svoj veliki talenat u punoj mjeri.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/MN Press

Trener Partizana Nenad Stojaković osvrnuo se na pripreme crno-bijelih u Antaliji, gdje su otkazane poslednje dvije utakmice, silom prilika. U četvrtak je neposredno pred početak zbog nevremena otkazan meč crno-bijelih i Gangvona, a dan ranije nije bilo ni meča Partizan - Botev, zbog povreda i virusa među crno-bijelima.

"Nismo završili pripreme. Moraćemo da sjutra ujutru nadoknadimo ovo što smo danas propustili. Jako teško ćemo to uraditi sa loptom, ali moramo imati neki impuls, barem fizički, da bismo nakoknadili danas propušteno. Kiša nas je dočekala i prati nas kući. Imali smo sreću da smo između ta dva perioda imali lijepo vrijeme, odlične uslove koji su nam omogućili da uradimo željeno, da se povežemo kao tim i grupa, da prepoznamo svoje potencijale i da izađemo jači iz nekih stvari koje su nam se desile. Generalno, mogu da budem zadovoljan i da se vraćamo bolji nego što smo bili".

Da li će biti organizovan meč za vikend?

"Ne želimo, momci su već dobili program za naredni period, stranci idu porodicama i bilo bi glupo da ih maltretiramo. Pokušaćemo sjutra da fizički nadoknadimo to što nismo uradili, nemamo taj impuls takmičenja, ali iz ove kože se ne može. Nije ni prvi, ni poslednji put da je neka utakmica odložena zbog više sile. Vjerovatno je to za nešto i dobro, uvijek se vodim time".

Prema njegovim riječima, ubjedljiv poraz od Mure bio je prelomna tačka priprema.

"Ovi momci, koji su dobri drugovi međusobno, došli su do nekog nivoa, prepoznao sam to kao trener i trebao nam je neki impuls da porastemo kao tim. Utakmica protiv Mure bila je prelomna tačka... Lako je pričati, riječi su vazduh, ali kada se dogodi nešto nepredviđeno svi pale motore i pokušavaju da nađu razlog zašto se desilo. Imali smo sastanke, oni međusobno, zajedničke i targetirali smo stvari koje nisu sjajne. Tog trenutka pripreme su dobile drugačiji tok, sve je funkcionisalo kako treba. Došao je posle toga i meč protiv Poljaka, protivnika po mjeri, gde smo pokazali da samo timski možemo da izađemo iz ovakvih stvari i da ostvarimo zacrtano kao cilj. Vjerujem da smo bolji kao tim, a onda i pojedinci imaju veću vrijednost"

Bio je upitan za Mateju Milovanovića, koji ove sezone nema sreće sa povredama.

"Iz mog ugla, a računao sam na Jurčevića i na Mateju kao najveća pojačanja u prelaznom roku, jer su pola sezone propustili zbog povreda. Bili su u procesu rehabilitacije, a Jurčević nije ni dočekao treninge sa ekipom, već se povrijedio, a Mateja je ušao u vježbu i osjetio problem. Nemam šta da kažem na tu temu više kao trener. Očekivao sam da će biti pojačanja, u ovoj situaciji toga nema i moramo da nađemo nova rešenja i nove ljude koji će nadomjestiti neke stvari na terenu"

Kada očekuje pojačanja van postojećeg sastava?

"Kao trener to očekujem svakodnevno, a kada će se dogoditi, ne zavisi od mene. Radim sa ljudima koji su tu i ako samo oni ostanu, to je to i idemo dalje, da izvučemo maksimum iz svakog pojedinca. U ovoj grupi igrača ima potencijala i igrača kojima bi trebalo dati šansu. U životu i fudbalu ništa se ne dešava slučajno, znate i sami koliko su puta ljudi koji su dolazili iz drugog i trećeg plana postajali veliki igrači"

Da li je u tom drugom ili trećem planu i Matija Ninić?

"Bio je sa mnom poslednjih mjeseci, poznaje sistem i način na koji želimo da igramo. Prije toga je imao godinu dana tokom kojih nije radio sa mnom, a radio je i prije toga. Ima sposobnost, njegovi podaci kažu da ima brzinu, sposobnost, ja kao trener kažem da on može. Pitanje je na kraju za njega da li on hoće svakodnevno da plati na dnevnom nivou tu pobjedu, a njena cijena je jako skupa. Kada shvatiš da je pobeda jako skupa, jako je važno i šta jedeš, piješ, kada ležeš, spavaš, ustaješ... Ovo ponavljam uvijek, ali nije važno samo šutnuti loptu, mnogo stvari utiče na to da li ćeš biti dostupan ili nećeš. Ko prvi sazri na pravi način, ima veću šansu"

"Imamo sliku ko može da nastavi proces sa nama, a kome je potrebno još malo vremena da se razvija u drugoj sredini"

Da li ga "žulja" što Partizan nijednom nije pobijedio na pripremama?

"Razmišljam pozitivno i o onome što mogu da uradim za sledeći dan. Ne mogu da se vraćam, u sportu to nije realno. Ako se budem držao prošlosti i onoga što nismo uradili, kako ću napraviti ono što bi trebalo uraditi. Gubim fokus, a to ne mogu da dopustim"