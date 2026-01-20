Gajas Zahid nije trenirao sa prvim timom Partizana nako sporne izjave koju je dao o trenerima.

Izvor: MN Press

Norveški fudbaler Gajas Zahid ne trenira više sa prvotimcima FK Partizan, javlja "Mozzart Sport". Zahid je sklonjen iz ekipe i nije u konkurenciji, a najvjerovatniji razlog za to je njegov intervju u kome je ispričao da treneri Partizana ne biraju tim, pa zbog toga i ne igra za crno-bijele.

Istakao je da su mu Blagojević i Stojaković ispričali da ne odlučuju o tome ko igra za Partizan, pa je samo dan poslije te izjave izolovan na pripremama i pitanje je kakva budućnost je pred njim.

Kako je objašnjeno, Zahid je u ponedjeljak radio samo u teretani i vidjećemo da li je privremeno ili trajno sklonjen iz Partizana, odnosno da li će možda biti pokrenut disciplinski postupak protiv njega. Ne bi bilo prvi put da se tako nešto dogodi u Humskoj, posebno jer je njegova izjava i te kako inkriminišuća.

Podsjetimo, Partizan je inače otkazao prijateljsku utakmicu sa bugarskim Botevim i preostaje mu samo još jedna provjera pred povratak u Beograd. Biće to u četvrtak protiv Gangvona iz Južne Koreje.

Zahid (31) ima ugovor do kraja sezone u Partizanu, a u klubu je od 2023. godine