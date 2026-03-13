5 romantičnih komedija kada vam treba da ponovo vjerujete u ljubav:

Ponekad vam jednostavno treba dobra romantična priča na kraju radne nedelje, a mi smo izdvojili filmove koji su upravo to!

Izvor: Netflix/Screenshot

Ponekad je na kraju naporne nedelje sve što nam treba malo romantike, dobrog humora i naravno, ljubavi. Romantične komedije su upravo zato savršen izbor za opuštanje. Lagane, zabavne i uvijek donesu onaj osjećaj topline zbog kog se lakše zaborave svakodnevne brige.

Zato smo izdvojili pet naslova koji će vam zasigurno popraviti raspoloženje, idealne za vikend bindžovanje.

Always Be My Maybe

Always Be My Maybe Izvor: YouTube

Saša i Markus su bili najbolji prijatelji još od detinjstva, ali se njihov odnos raspao nakon jedne neuspješne tinejdžerske romanse. Petnaest godina kasnije ponovo se sreću: Saša je sada slavna šefica kuhinje koja se vraća u rodni grad kako bi otvorila restoran, dok Markus i dalje živi jednostavnim životom i svira u lokalnom bendu. Iako djeluje da dolaze iz potpuno različitih svjetova, stara bliskost se brzo vraća i njih dvoje počinju da se pitaju da li među njima postoji nešto više od prijateljstva.

A Family Affair

A Family Affair Izvor: YouTube

Priča prati Zaru, mladu devojku koja radi kao asistentkinja razmaženom i egocentričnom holivudskom glumcu. Njihov odnos je već dovoljno naporan, ali stvari postaju potpuno haotične kada Zara otkrije da njen šef započinje tajnu romansu sa njenom majkom. Dok pokušava da se pomiri sa tom neobičnom situacijom, svi se suočavaju sa sopstvenim emocijama, nesigurnostima i pitanjem da li ljubav zaista može da se pojavi onda kada je najmanje očekujete.

Someone Great

Someone Great Izvor: YouTube

Dženi je mlada novinarka koja dobija posao iz snova u drugom gradu, ali se njen dugogodišnji dečko ne slaže sa idejom veze na daljinu i raskida sa njom. Prije nego što se preseli, Dženi odlučuje da sa svoje dvije najbolje prijateljice provede poslednji nezaboravan dan i noć u Njujorku. Dok lutaju gradom, izlaze u klubove i prisjećaju se starih uspomena, Dženi pokušava da se pomiri sa krajem veze i shvati kako da nastavi dalje.

The Incredible Jessica James

The Incredible Jessica James Izvor: YouTube

Džesika je mlada i samouvjerena dramaturškinja iz Njujorka koja pokušava da preboli bolan raskid sa dugogodišnjim dečkom. U međuvremenu upoznaje Buna, momka koji se takođe oporavlja od propale veze. Njih dvoje počinju da se viđaju bez velikih očekivanja, otvoreno razgovarajući o svojim bivšima i životnim planovima. Kroz niz neobičnih i duhovitih situacija njihov odnos polako prerasta u nešto ozbiljnije, dok oboje pokušavaju da shvate šta zapravo žele od ljubavi.

To All the Boys I've Loved Before

To All The Boys I've Loved Before Izvor: YouTube

Lara Džin je srednjoškolka koja ima neobičnu naviku: svaki put kada se zaljubi u nekog momka, ona mu napiše pismo u kojem priznaje svoja osjećanja ali ga nikada ne pošalje. Ta pisma čuva u kutiji kao način da preboli simpatije. Međutim, njen miran život se potpuno preokrene kada jednog dana sva pisma misteriozno budu poslata momcima kojima su namiena. Daj bi izbjegla neprijatnu situaciju, Lara Džin pristaje na lažnu vezu sa jednim od njih, ali stvari ubrzo počinju da se komplikuju kada se pojave prava osjećanja.