Bivši bosanskohercegovački reprezentativac, koji je u decembru 2025. zvanično objavio kraj karijere, ipak se navodno predomislio…

Izvor: MN Press

Prema informacijama poznatog ruskog insajdera Ivana Karpova i tvrdnjama kazahstanskih medija, Pjanić je dogovorio jednogodišnji ugovor sa Aktobeom, aktuelnim učesnikom kazahstanske Premijer lige.

⚡️ Миралем Пьянич возобновил карьеру и подписал контракт с казахстанским «Актобе» (Иван Карпов)



Вместе с португальцем 35-летний босниец будет получать самую большую зарплату в истории лигиpic.twitter.com/KFoLT5OeSm — Спортс" (@sportsru)January 18, 2026

Tridesetpetogodišnji vezista će uz legendarnog Portugalca Nanija (39), postati najplaćeniji fudbaler prvenstva Kazahstana. Iako tačne cifre još nisu zvanično objavljene, poznato je da je dosadašnji rekord držao Rus Andrej Aršavin sa milion dolara godišnje.

Zasad nema zvanične potvrde o povratku “penzionera” Pjanića, koji je posljednji angažman imao u redovima ruskog CSKA iz Moskve.

Pjanic joins Aktobe on 1-year deal.

Both will receive highest salaries in history of Kazakh league.

Aktobe were previously interested in Smolov & Müller, who changed his mind about signing until. summer 26 when learning about having to play on artificial pitches.

(@OnooQ)pic.twitter.com/Ch0GwcTvRJ — CSKA Moscow Central (@CSKACentral)January 18, 2026

Prije odlaska u Rusiju, Pjanić je nosio dresove brojnih klubova, među kojima su Šaržah, Barselona, Bešiktaš, Juventus, Roma, Lion i Mec. Najdublji trag ostavio je u Juventusu, s kojim je osvajao trofeje i bio jedan od ključnih igrača veznog reda.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka, čime se svrstao među najistaknutije fudbalere u istoriji bh. tima. Zanimljivo je da je kao omladinac nastupao za mlađe selekcije Luksemburga, prije nego što je izabrao da igra za BiH.

(MONDO)