Torino je zainteresovan za mladog igrača Partizana Nikolu Simića.

Izvor: MN Press

Partizan bi prodajom mladih igrača, koji su se u godini za nama dokazali na evropskoj sceni, mogao da izbjegne krizu o kojoj se strahuje. Jedan od primjera dolazi iz Torina, ovaj klub je ozbiljno zainteresovan za Nikolu Simića (18), defanzivca crno-bijelih i spreman je da za njega plati obeštećenje od 4.000.000 evra. U Partizanu imaju još oko 15 dana da odluče o budućnosti mladog štopera.

Italijanski klub, koji je već imao saradnju sa Partizanom prošlog ljeta, kada je Demba Seka stigao u Humsku na pozajmicu, pratio je Simića tokom jesenjeg dijela sezone. Mladi štoper je praktično bio nezamjenljiv u startnoj postavi, kako kod bivšeg trenera Srđana Blagojevića, tako i kod sadašnjeg Nenada Stojakovića. A, sada je za njega i stigla ponuda koju saznaje Telegraf.

Blagojević je Simića postavio među startere, iako prvobitni plan možda nije uključivao toliku minutažu za mladog igrača. Torino je pratio performanse Simića i nekoliko puta ga je posmatrao uživo na mečevima Partizana. Nakon završetka jesenjeg dijela, klub iz Italije stupio je u pregovore, nudeći cifru koja bi mogla zadovoljiti crno-bijele.

U Humskoj pažljivo procjenjuju vrijednost igrača. Predsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, još krajem 2025. godine otkrio je da Partizan ima tri ponude za Simića, sve iz Engleske i sve višemilionske, što najavljuje značajnu zaradu za klub u budućnosti. Ipak, tržište i finansijska situacija diktiraju pravila. Partizan se suočava sa besparicom i velikim obavezama, uključujući proljećni monitoring i nove poreske izdatke.

Ko je Nikola Simić?

Nikola Simić je rođeni Ubljanin i kroz sve mlađe selekcije Partizana stigao je do prvog tima, gdje mu je prvu priliku na pripremama pružio trener Aleksandar Stanojević. U minuloj sezoni, Simić je odigrao 26 mečeva u svim takmičenjima, postigao jedan gol i jednom asistirao, a u međuvremenu je napredovao i u omladinskoj reprezentaciji Srbije, potvrđujući status jednog od najvećih mladih talenata kluba.