Torino je zainteresovan za mladog igrača Partizana Nikolu Simića.
Partizan bi prodajom mladih igrača, koji su se u godini za nama dokazali na evropskoj sceni, mogao da izbjegne krizu o kojoj se strahuje. Jedan od primjera dolazi iz Torina, ovaj klub je ozbiljno zainteresovan za Nikolu Simića (18), defanzivca crno-bijelih i spreman je da za njega plati obeštećenje od 4.000.000 evra. U Partizanu imaju još oko 15 dana da odluče o budućnosti mladog štopera.
Italijanski klub, koji je već imao saradnju sa Partizanom prošlog ljeta, kada je Demba Seka stigao u Humsku na pozajmicu, pratio je Simića tokom jesenjeg dijela sezone. Mladi štoper je praktično bio nezamjenljiv u startnoj postavi, kako kod bivšeg trenera Srđana Blagojevića, tako i kod sadašnjeg Nenada Stojakovića. A, sada je za njega i stigla ponuda koju saznaje Telegraf.
Torino naciljao fudbalera Partizana
Blagojević je Simića postavio među startere, iako prvobitni plan možda nije uključivao toliku minutažu za mladog igrača. Torino je pratio performanse Simića i nekoliko puta ga je posmatrao uživo na mečevima Partizana. Nakon završetka jesenjeg dijela, klub iz Italije stupio je u pregovore, nudeći cifru koja bi mogla zadovoljiti crno-bijele.
U Humskoj pažljivo procjenjuju vrijednost igrača. Predsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, još krajem 2025. godine otkrio je da Partizan ima tri ponude za Simića, sve iz Engleske i sve višemilionske, što najavljuje značajnu zaradu za klub u budućnosti. Ipak, tržište i finansijska situacija diktiraju pravila. Partizan se suočava sa besparicom i velikim obavezama, uključujući proljećni monitoring i nove poreske izdatke.
Ko je Nikola Simić?
Nikola Simić je rođeni Ubljanin i kroz sve mlađe selekcije Partizana stigao je do prvog tima, gdje mu je prvu priliku na pripremama pružio trener Aleksandar Stanojević. U minuloj sezoni, Simić je odigrao 26 mečeva u svim takmičenjima, postigao jedan gol i jednom asistirao, a u međuvremenu je napredovao i u omladinskoj reprezentaciji Srbije, potvrđujući status jednog od najvećih mladih talenata kluba.