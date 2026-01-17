Fudbalski klub Partizan više nema suspenziju i može da registruje nove igrače u Humskoj

Izvor: Goran Petrovic/© MN press, all rights reserved

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije ukinula je suspenziju koja je ranije bila izrečena Partizanu. To znači da klub iz Humske sada praktično može da registruje nove igrače bez ikakvih ograničenja, što je velika vijest za crno-bele.

Prvog dana zimskog prelaznog roka, prvostepeni organ konstatovao je faktičko stanje i skinuo crno-bele sa liste kažnjenih, potvrđeno je na sajtu FIFA. Partizan je blagovremeno dostavio dokaze o izmirenju duga prema bivšem prvotimcu Patriku Andradeu. Zbog toga kancelarija kluba iz Humske nije morala da djeluje u žurbi kako bi izbjegla potencijalne probleme u zimskom prelaznom roku, koji traje do 13. februara. Ipak, ubrzane aktivnosti bile su potrebne zbog monitoringa UEFA.

Uspehom u izmirenju ključnog duga, Partizan je preduhitrio neželjene posljedice i sada može mirno da se posveti prelaznom roku. Crno-beli već rade na promjenama u timu, pošto će se Nemac Sebastijan Polter pridružiti ekipi na pripremama u Turskoj, a očekuje se još novih imena u Humskoj.

Podsjećamo da zimski prelazni rok u Srbiji traje od 16. januara do 13. februara i to je period u kojem crno-beli imaju mogućnost da djeluju i sačuvaju jesenju titulu i na kraju sezone.