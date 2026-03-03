logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šta je bilo, u čemu je problem?": Suzana Mančić otišla čim je vidjela pjevačicu, zbog toplesa zamalo izbio skandal

"Šta je bilo, u čemu je problem?": Suzana Mančić otišla čim je vidjela pjevačicu, zbog toplesa zamalo izbio skandal

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Nada Topčagić je prije nekoliko godina na Instagramu objavila toples fotku sa Suzanom Mančić, sa zajedničkog letovanja i iako je voditeljka tada podržala objavu, današnju promociju je napustila bez pozdrava

"Šta je bilo, u čemu je problem?": Suzana Mančić otišla čim je vidjela pjevačicu, zbog toplesa zamalo izbio skandal Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Goran Sivački

Pjevačica Nada Topčagić danas je prisustvovala promociji knjige Zorane Šulc, zajedno sa koleginicom Dragicom Radosavljević Cakanom, a u isto vrijeme je bila prisutna i voditeljka Suzana Mančić, koja se prije par godina našla u centru skandala zbog jedne slike.

Nada je tada na svom Instagramu objavila eksplicitnu sliku, na kojoj su pozirale toples na ljetovanju, a Suzana Mančić je sa promocije otišla, a da se nije pozdravila s Nadom, zbog čega su mnogi pomislili da joj je zamjerila pomenuti post na Instagramu.

"Suzana Mančić je bila ovde? Da li je pobjegla?" pitala je Nada Topčagić novinare kada je saznala da se mimoišla s voditeljkom i nastavila:

- Ja ne razumijem Suzanu za takve stvari. Ja sam se tada slikala u toplesu, moje grudi su bile kao dvije pljeskavice. Nisam imala ništa gore. Da sam je vidjela pitala bih je: "Šta je? U čemu je problem? Daj da raščistimo", rekla je pjevačica.

Pogledajte

06:25
Nada Topčagić ekskluzivno za Kurir
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

 Pogledajte i kako se druženje na promociji nastavilo:

Pogledajte

00:54
Nada Topčagić i Cakana zajedno zapevale
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

  Poslušajte i šta nam je rekla Suzana Mančić:

@mondo.zabava

"Svaka pametna žena čuva tajne": Suzana Mančić iskreno o privatnom životu | Mondo #mondoportal #suzanamančić

♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

suzana mančić nada topčagić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ