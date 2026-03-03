"Šta je bilo, u čemu je problem?": Suzana Mančić otišla čim je vidjela pjevačicu, zbog toplesa zamalo izbio skandal

Nada Topčagić je prije nekoliko godina na Instagramu objavila toples fotku sa Suzanom Mančić, sa zajedničkog letovanja i iako je voditeljka tada podržala objavu, današnju promociju je napustila bez pozdrava

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Goran Sivački

Pjevačica Nada Topčagić danas je prisustvovala promociji knjige Zorane Šulc, zajedno sa koleginicom Dragicom Radosavljević Cakanom, a u isto vrijeme je bila prisutna i voditeljka Suzana Mančić, koja se prije par godina našla u centru skandala zbog jedne slike.

Nada je tada na svom Instagramu objavila eksplicitnu sliku, na kojoj su pozirale toples na ljetovanju, a Suzana Mančić je sa promocije otišla, a da se nije pozdravila s Nadom, zbog čega su mnogi pomislili da joj je zamjerila pomenuti post na Instagramu.

"Suzana Mančić je bila ovde? Da li je pobjegla?" pitala je Nada Topčagić novinare kada je saznala da se mimoišla s voditeljkom i nastavila:

- Ja ne razumijem Suzanu za takve stvari. Ja sam se tada slikala u toplesu, moje grudi su bile kao dvije pljeskavice. Nisam imala ništa gore. Da sam je vidjela pitala bih je: "Šta je? U čemu je problem? Daj da raščistimo", rekla je pjevačica.

Pogledajte 06:25 Nada Topčagić ekskluzivno za Kurir Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Pogledajte i kako se druženje na promociji nastavilo:

Pogledajte 00:54 Nada Topčagić i Cakana zajedno zapevale Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Poslušajte i šta nam je rekla Suzana Mančić: