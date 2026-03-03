Svjetski mediji pokušavaju da daju odgovor na pitanje da li je Kristijano Ronaldo napustio Rijad?

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nedavno se pojavila vijest da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo napustio Sudijsku Arabiju. Međutim, španski mediji tvrde da je Portugalac ostao u Rijadu.

Engleski mediji tvrde da je Ronaldo, zbog bezbjednosti porodice, riješio da napusti Rijad. Navodno je privatnim avionom krenuo iz Rijada put Španije. Vijest o Ronaldovom napuštanju do detalja je praćena, pa se tako navodi da je Portugalac posle sedam sati leta sletio u Madrid i njegov let, navodno, je bio najpraćeniji u tom momentu.

| BREAKING: Cristiano Ronaldo’s £61m private Bombardier Global Express jet departed Saudi Arabia overnight as bombs struck the US embassy in Riyadh.



Flight tracking shows the near seven hour trip ended in Madrid.



[@TheSun]pic.twitter.com/q5b5TOFggu — CentreGoals. (@centregoals)March 3, 2026

S druge strane, oglasio se i španski As. Prema navodima ovog medija Ronaldo nije napustio Rijad. Fudbaler je ostao u Saudijskoj Arabiji, gdje se trenutno oporavlja od povrede.

Porodica fudbalera, kao i on, nisu se dosad oglasili, te istina o napuštanju Rijada i dalje nije poznata.