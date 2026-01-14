Nekadašnji omladinac Crvene zvezde, a kasnije istaknuti fudbalski radnik Sveta Radosavljević je preminuo.

Izvor: MN Press

Tužna vijest za srpski fudbal, ali i za Crvenu zvezdu - preminuo je Svetislav "Sveta" Radosavljević. Riječ je o nekadašnjem članu mlađih kategorija Crvene zvezde, saigraču Vladimira Petrovića Pižona i Duleta Savića iz njihovih omladinskih dana, a kasnije veoma uspješnom fudbalskom radniku koji je godinama bio komesar za bezbjednost Superlige Srbije.

"Nekadašnji član mlađih kategorija Crvene zvezde i dio generacije omladinaca koju su predvodili Vladimir Petrović Pižon i Dušan Savić, Svetislav Sveta Radosavljević, preminuo je u 72. godini života. Radosavljević je bio i dugogodišnji komesar za bezbjednost domaćeg prvenstva. Veterani Crvene zvezde izražavaju najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima", navodi se u objavi Crvene zvezde.

Od nekadašnjeg fudbalera, a kasnije istaknutog sportskog radnika, oprostila se i Superliga Srbije čiji je komesar za bezbjednost takmičenja bio.

"Naš nekadašnji kolega i dugogodišnji komesar za bezbjednost takmičenja, Svetislav Sveta Radosavljević, preminuo je juče u 72. godini života. Ostaće upamćen kao veliki profesionalac i izuzetan saradnik. Svetislav Sveta Radosavljević biće sahranjen u četvrtak 15. januara na groblju Lešće u Beogradu. Opelo će početi u 14:00 časova, dok će se sahrana obaviti od 14:30 časova. Zajednica klubova Superlige i Prve lige Srbije ovim putem izražava najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i saradnicima. Neka mu je vječna slava i hvala!", navodi se u objavi.