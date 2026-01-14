Maksimilijan Ibrahimović definitivno je postao igrač Ajaksa, u kojem je njegov sin počeo veliku međunarodnu karijeru pre četvrt veka.

Izvor: YouTube/AFC Ajax/MN Press

Sin Zlatana Ibrahimovića (44), Maksimilijan, zvanično je postao igrač Ajaksa, 21 i po godinu nakon što je njegov otac napustio "kopljanike" kao jedan od najboljih napadača kluba u istoriji.

"Osećam se dobro, uzbuđeno", bilo je prvo što je mladi reprezentativac Švedske rekao nakon potpisa za Ajaks. Sin slavnog oca Zlatana znao je šta će ga prvo sledeće pitati na promociji u klubu u kojem je i "Ibra senior" početkom 21. počinjao karijeru u velikom stilu.

"Posle 20 godina još jedan Ibrahimović u Amsterdanu"

"Da, da", nasmejan je govorio Maksimilijan (19).

"Kakav je osećaj?"

"Kul je to što je i on igrao za Ajaks, a da ću i ja imati priliku da igram ovde i da se razvijam. Nemam osećaj da uskačem u njegove cipele. Hoću da pišem svoju priču. Svoj sam čovek, svoj sam igrač i ovde sam da radim svoje stvari, da igram svoju igru. Veoma sam uzbuđen zato što sam ovde"

"Ibrahimović je samo prezime"

Koji je savet dao otac sinu?

"Da je Ajaks neverovatan, da je Amsterdan sjajan grad, da su navijači dobri i da je liga veoma lepa. Samo dobre stvari. Verujem da je srećan".

Da li će osećati teret zbog prezimena?

"Ibrahimović je samo prezime, a ja sam Maksimilijan. Ne osećam dodatni pritisak. Kada bih brinuo o svom imenu, bio bih sada na fakultetu i studirao bih, ne bih igrao fudbal. Da mi je stalo do toga, sve bi bilo pogrešno. Ne bi bilo ni zabavno igrati ako bih se poredio. Mislim da čak i ne ličim na njega, ne igramo na istoj poziciji. Možda sam i tri-četiri inča niži od njega (desetak centimetara)", dodao je Maksimilijan, visok 183 centimetara, koji je odrastajući u Hamarbiju i Milanu igrao na poziciji ofanzivnog veziste i krilnog napadača.

Ugovor sa Ajaksom Ibrahimović junior potpisao je ove srede, uz dogovor da to bude pozajmica iz Milana do kraja sezone, uz mogućnost da ga holandski velikan otkupi za 3,5 miliona evra.

Evo šta insajderi kažu o "Ibri junioru"

"Ibrahimović je igrač driblinga i tehnike. Protrčava kraj rivala i šutira ka golu iz više pozicija, to je potez koji izvodi veoma dobro", pisao je o njemu poznati italijanski novinar Đanluka Di Marcio.

U jednom ranijem intervjuu, Ibrahimović junior je priznao da mu je idol Rafael Leao, sa kojim je imao priliku da trenira u Milanu.