Zlatan Ibrahimović ispričao je da svojim sinovima nije dozvolio da koriste Instagram i natjerao ih je da idu biciklima u školu u Los Anđelesu, što su mnogi na Balkanu osudili istakavši da je imao dovoljno novca da im plati privatne vozače.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Slavni švedski napadač Zlatan Ibrahimović dao je prvi veliki intervju na svom maternjem jeziku i tom prilikom se u razgovoru sa Slavenom Bilićem dotakao i tema koje nisu čisto fudbalske ili sportske. Osim što je fudbaler, Zlatan je takođe i otac, pa mu je i te kako stalo do toga da izgradi dobar odnos sa svojim sinovima.

Učio je na greškama svog oca Šefika Ibrahimovića, s kojim je uvijek imao određene "trzavice", pa je znao kako od početka da se postavi autoritet kod Maksimilijana (19) i Vinsenta (17). U emisiji "Neuspjeh prvaka" ispričao je tako i kako im je do skoro branio čak da koriste Instagram, odnosno društvene mreže, što je postalo viralno na društvenim mrežama na Balkanu i nije dugo trebalo da ga zbog toga mnogi i osude.

Izjava zbog koje su napali Zlatana

"Do danas nemaju Instagram. Veliki mi ima Instagram, ali preko fudbala. Mali nema još, doći će i njegovo vrijeme, kad bude profesionalac. Onda može. Privatno do 14 godina nisu imali Instagram", rekao je Ibrahimović o svojim sinovima fudbalerima kojima je takođe postavio

"Mi smo bili na Beverli Hilsu, nije da se ja sad pravim važan, ali tako sam uradio. Idemo u školu, svi imaju vozača, nekog ko ih vodi u školu... Vidio sam samo dva bicikla u školu.. Kupio sam dva bicikla i rekao sinovima da idu sami. Pokazao sam im kako se ide do škole i od tada su svaki dan sami išli", dodao je nasmijani Ibrahimović koji je tako čak i u Los Anđelesu tjerao svoje sinove da se osamostale, iako je imao sasvim dovoljno novca da im omogući vozača.

Kakav je ovo neroditelj.pic.twitter.com/gcYQZiOwPe — Nikolina Abramovic (@NikolinaA8804)January 13, 2026



"Jedan dan je bilo smiješno. Padala je kiša. I pitaju, a šta sada? Kažem uzmi bicikle i idi. I otišli su. Mislili su kad pada kiša da ne mogu bicilkom... Bio sam tvrd i jak, ali za njihovo dobro jer je bitan kontinuitet", rekao je Ibrahimović.

Šta je Balkancima zasmetalo kod Zlatana?

Vidi opis Zlatana razapeli da je loš otac zbog ove izjave: Cijeli Balkan bruji o onome što je uradio sinovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 12 / 12 AD

Iako sam Zlatan Ibrahimović kaže da je to bila dobro promišljena odluka, donijeta zbog budućnosti njegove djece koja su u tom trenutku imala 11-12 godina, mnogi na Balkanu su ga napali da je loš roditelj.

"Ima toliko novca, a ne može da im obezbijedi šofera", "Sili se na svojoj djeci bez razloga", "Zlatane, ovo nije priča za pohvalu", "Kakav je ovo neroditelj", "Užasan otac", samo su neki od komentara koji su se nizali na ovaj snimak, dok je bilo dosta ipak i onih koji su razumjeli šta je Ibrahimović htio da uradi.

"To je dobar roditelj, svaka mu čast. Niste razumjeli poentu", "Biće da ne razumijete ulogu oca u odgajanju djeteta", "A da, trebalo je helikopterom da idu u školu zbog gužvi... Ovo je pravi proditelj", "Bravo Ibra, ovako se prave ljudi od djece", pisali su drugi.

Kako je Zlatan još vaspitao svoje sinove?

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Zlatan je sa nevjenčanom suprugom Helenom Seger prvo dobio Maksimilijana u septembru 2006. godine, da bi se dvije godine kasnije rodio Vinsent. Od početka je Zlatan bio taj koji je stroži prema njima od majke, tako da im je čak zabranio da u njihovom domu kače slike i fotografije - sem jedne.

"Nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle sva hrana dolazi - od mojih stopala. To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala", rekao je Ibrahimović.

Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

"Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj senci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osjećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji", rekao je ponosni otac sinova koji su krenuli njegovim stopama, iako su u početku zbog njega zamrzjeli fudbal.

I to ih je prošlo, tako da je ovog januara stariji sin Maksimilijan prešao iz Milana u Ajaks, da proba da u Amsterdamu napravi karijeru poput oca, dok je mlađi Vinsent - za koga kažu da je talentovaniji - i dalje u mlađim kategorijama "rosonera".