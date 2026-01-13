Fudbalski klub Željezničar i uzbekistanski FC Sogdiana postigli su dogovor o transferu crnogorskog fudbalera Aleksandra Boljevića, koji ima 30 godina.

Izvor: Mirza Demirović/fkz.ba

Boljević je tokom boravka na Grbavici upisao 65 nastupa u dresu Željezničara, postigavši 21 gol uz deset asistencija. U klub je stigao u septembru 2023. godine i dao značajan doprinos ekipi.

Iz Željezničara su se zahvalili iskusnom ofanzivcu na zalaganju i profesionalnom odnosu, uz poruku: „Zahvaljujemo se Boljeviću na doprinosu, angažmanu i profesionalnosti te mu želimo mnogo sreće u nastavku karijere. Jednom Željezničar, uvijek Željezničar.“

Detalji finansijskog dijela transfera nisu saopšteni, a prema podacima specijalizovanog portala Transfermarkt, vrijednost Boljevića procjenjuje se na 300.000 eura. Njegov ugovor sa Željezničarom važio je do maja naredne godine.