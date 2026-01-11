Poznati fudbaler Hulk napravio je pakao od života bivšoj supruzi.

Izvor: Printscreen/Instagram/Camila_angelo_official

Proslavljeni brazilski fudbaler Hulk, osim po zavidnoj karijeri poznat je po burnom ljubavnom životu. On je oženio sestričinu svoje bivše žene i sa njom čeka peto dijete. Trenutno igra za Atletiko Mineiro i blizu je penzije, ali priče o njemu oduvijek intrigiraju javnost u Brazilu, ali i šire.

Njegova sadašnja supruga Kamila Angelo fizički jako podsjeća na njegovu bivšu suprugu Iran, a afera je počela prije četiri godine i na kraju se pretvorila u ljubavnu priču krunisanu brakom. Kamila je dvije godine mlađa od Iran i prije dvije godine je dobila prvo dijete sa korpulentnim fudbalerom.

Hulk čeka peto dijete

Kamila i Hulk ove će godine dobiti sina, što će fudbaleru biti peto dijete. On je tokom 12 godina braka dobio troje djece sa prvom suprugom.

Brak Hulka i Iran raspao se nakon što se Hulk zbližio sa Kamilom. Posle dugo ćutanja, Iran se oglasila za portugalske medije i otkrila kako je prevarena. Kaže da i dan danas ne može da se pomiri sa tim. "Kao da sam sahranila živu ćerku Budim se i odlazim na spavanje razmišlajući zašto mi se sve dogodilo. Bol je veliki, ponekad mislim da će mi iščupati srce. Bila mi je kao ćerka. Sve sam dala toj djevojci otkako je došla na svijet", rekla je Iran u ispovijesti i dodala:

"Toliko sam puta žrtvovala svoje snove da bi se njeni ostvarili. I ne govorim samo o materijalnim stvarima, jer ih je lako dati kad imate novca, već o ljubavi, naklonosti, pažnji, poštovanju... Baš sve."

Velika karijera Brazilca

Hulk sa 39 godina i dalje aktivno igra fudbal u Atletiko Mineiru. Karijeru je počeo u Vitoriji, uslijedio je period u Japanu, da bi vrhunac karijere doživeo u Portu. Igrao je još za Zenit i Šangaj, da bi se vratio u domovinu da završi karijeru. Ima 49 nastupa i 11 golova za brazilsku reprezentaciju.