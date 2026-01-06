Nastavak sezone slijedi već na Božić, kada naši momci od 18:30 časova gostuju ekipi Panioniosa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija na najbolji mogući način zatvorili su kalendarsku 2025. godinu – pobjedom nad Turk Telekomom u punoj Morači.

Nastavak sezone slijedi već na Božić, kada naši momci od 18:30 časova gostuju ekipi Panioniosa.

Protiv Turk Telekoma sve je bilo na svom nivou: težak protivnik, tradicija koja nije bila na našoj strani, izostanak jednog od najboljih igrača, Džuvana Morgana, ali i odličan doprinos svih momaka koji su, nošeni sjajnom podrškom navijača, upisali važnu pobjedu i nadoknadili rezultatski deficit iz prvog meča sa ekipom iz Ankare, saopštili su iz kluba.

Gostovanje u predgrađu Atine sada treba da potvrdi tu pobjedu nad Turk Telekomom i održi dobar ritam u Eurokupu.

Panionios nije ekipa koja ima mnogo sreće ove sezone. Jedna pobjeda u Eurokupu i jedna u grčkoj ligi dovoljno govore da je sezona sve suprotno od onoga čemu su se nadali.

Ipak, to nije tim koji je podigao bijelu zastavu – naprotiv. Igraju svaki meč kao da se bore za plej-of, daju maksimum i umalo su priredili najveće iznenađenje u Eurokupu ove sezone protiv favorizovanog Burga. Na kraju, tijesan poraz od samo tri poena razlike pokazao je da su spremni da se bore u svakom preostalom meču i poprave utisak.

Klub je u međuvremenu doveo i trećeg trenera od početka sezone. Panionios je preuzeo Nikola Marković, bosanski stručnjak koji je već u dva navrata vodio grčki tim. Zanimljivo je da je Marković 2009. godine bio na klupi „pantera“, a ujedno je obavljao i funkciju zamjenika gradonačelnika Sarajeva.

Nakon bogate igračke karijere radio je u Turskoj, Španiji, Francuskoj i Italiji, a u Panionios dolazi iz Burse. Tim je izvršio i određenu doselekciju, što pokazuje da se ne predaju. Stigao je Džo Tomason, igrač kojeg smo prošle sezone gledali u Morači u dresu Gran Kanarije, a koji nastupa i za reprezentaciju Gruzije.

Utakmica u Grčkoj biće još jedan test kontinuiteta i karaktera plavo-bijelih. Panionios će pokušati da iskoristi domaći teren i novi impuls nakon trenerske promjene, ali Budućnost u Atinu dolazi sa jasnim planom i ambicijom da potvrdi da pripada vrhu.