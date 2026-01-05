Napadač Džej Enem prešao iz OFK Beograda u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda prekinula je pozajmicu Jegora Pruceva u OFK Beogradu i on se priključio na pripremama za proljećni dio sezone, ali neće biti jedini koji ide istim putem. Kako su crveno-bijeli saopštili na zvaničnom sajtu, novi igrač aktuelnog šampiona Srbije je napadač Džej Enem!

Momak koji je ljetos stigao u OFK Beograd sada prelazi u Crvenu zvezdu i to na pozajmicu do kraja sezone. Crveno-bijeli će imati pravo da ga otkupe, ukoliko se napadač iz Holandije nametne Dejanu Stankoviću i dokaže u toku proljećnog dijela sezone.

"Srećan sam što sam ovdje, Zvezda je veliki klub. Osjećam se dobro, iako sam danas imao dva ljeta i malo sam umoran, ali sam ipak izašao na teren i odradio lakši trening. Drago mi je što sam upoznao trenera, nove saigrače i imao priliku da ih sve vidim. Snažan sam napadač, brz, napadam prostor i volim da postižem golove. Moj cilj u ovoj polusezoni je da dajem golove i da pobjeđujemo. Nadam se da će tako biti na svakoj utakmici", rekao je Enem nakon što je stigao u Crvenu zvezdu.

Nastupao je za mlađe kategorije AZ Alkmara, Ajaksa i Venecije. Tokom seniorske karijere igrao je za Vis Pesaro, Veneciju, Etnikos, ALS Omoniju i OFK Beograd. U dresu srpskog kluba odigrao je 17 mečeva i postigao 10 golova, uz jednu asistenciju. Između ostalog, Enem je postigao gol i u porazu (4:3) OFK Beograda protiv Crvene zvezde.