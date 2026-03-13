Zbog nepostizanja konačnog dogovora, strane su se saglasile da pitanja teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine povjere arbitraži. Sporazum o tome potpisan je na sastanku Organizacionog odbora 20. februara.

Kako do sada nije postignuto konačno razgraničenje i podjela imovine, Glavni grad Podgorica i Opština Tuzi saglasili su se da ova pitanja povjere arbitraži, u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Sporazum je formalizovan zapisnikom sa sastanka Organizacionog odbora održanog 20. februara ove godine, piše CdM.

To se navodi u informaciji o procesu teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine između Glavnog grada Podgorica i Opštine Tuzi, sa predlogom za formiranje arbitraže objavljenoj na sajtu Vlade.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore osnovana je opština Tuzi, izdvajanjem dijela jedne opštine u novu.

Nakon osnivanja opštine Tuzi formiran je Organizacioni odbor za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi, koji su čine po tri predstavnika jedinice lokalne samouprave u kojima je došlo do teritorijalne promjene i predstavnik Ministarstva.

Odluku o fomiranju organizacionog odbora donijele su Skupština Glavnog grada Podgorica i Skupštine opštine Tuzi, pri čemu je sastav odbora izmijenjen više puta, usljed organizacionih i personalnih promjena i na centralnom i na lokalnom nivou.

Teritoriju Glavnog grada čine Podgorica kao naselje gradskog karakatera i naselja: Baloči, Begova Glavica, Bezjovo, Beri, Bigor, Bioče, Blizna, Bolesestra, Brežine, Bride, Brskut, Buronje, Crnci, Crvena Paprat, Cvilin, Ćafa, Čepetići, Dajbabe, Dolovi, Doljani, Donja Gorica, Donje Stravče, Donji Kokoti, Draževina, Dučići, Duga, Đurkovići, Duške, Farmaci, Fundina, Goljemadi, Gornje Stravče, Gornji Kokoti, Gradac, Grbavci, Grbi Do, Kisjelica, Klopot, Kopilje, Komet, Kosor, Krusi, Kržanja, Lekići, Liješnje, Liješta, Lijeva Rijeka, Lopate, Lutovo, Lužnica, Medun, Milati, Momče, Mrke, Opasanica, Orahovo, Oraovice, Orasi, Ožezi, Parci, Pelev Brijeg, Petrovići, Prisoja, Progonovići, Raći, Radeća, Radovče, Releza, Rijeka Piperska, Rogami, Seoci, Seoštica, Sjenice, Slacko, Staniselići, Stanjevića Rupa, Stijena, Stupovi, Trmanje, Ubalac, Ubli, Velje Brdo, Veruša, Vidijenje, Vilac, Vrbica, Zagrada i Zaugao i druga naselja utvrđena posebnom odlukom Glavnog grada.

Teritorija opštine Tuzi obuhvata Tuzi kao naselje gradskog karaktera i naselja: Arza, Barlaj, Vuksanlekići, Gornja Selišta, Gornji Milješ, Gurec, Zatrijebač, Poprat, Rudine, Budza, Benkaj, Delaj, Mužečka, Nikmaraš, Stjepovo, Koće, Dinoša, Donja Selišta, Donji Milješ, Drume, Krševo, Lovke, Passhkala, Pikalja, Prifta, Pothum, Skorać, Spinja, Traboin, Nabom, Helmica, Šipčanik, Vranj, Vladne, Drešaj, Dušiće, Koderbudan, Omerbožovići, Sukuruć, Cijevna i Kuće Rakića i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji, granice jedinica lokalne samouprave određuju se granicama naselja, a ukoliko dođe do spora, moguće je rješenje putem sporazuma ili arbitraže. Podjela imovine vrši se sporazumom, a u slučaju neslaganja strane mogu povjeriti rješavanje arbitraži čije odluke imaju snagu sudskog poravnanja, prenosi CdM.

Skupštine Glavnog grada i Opštine Tuzi donijele su odluke o privremenom uređenju odnosa, koje su obuhvatile funkcionisanje javnih službi, upravljanje komunalnim objektima, deponijom i drugim infrastrukturnim elementima. Takođe, formirana je stručna komisija koja je predložila da 15 odsto imovine Glavnog grada pripadne Opštini Tuzi, ali Glavni grad se na taj prijedlog nije izjasnio.

Zbog nepostizanja konačnog dogovora, strane su se saglasile da pitanja teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine povjere arbitraži. Sporazum o tome potpisan je na sastanku Organizacionog odbora 20. februara.

U skladu sa Zakonom, arbitraža će imati jednak broj predstavnika svake strane, predstavnika Vlade i stručnjaka za imovinsko pravo koji će biti predsjednik arbitraže.

Predstavnici Opštine Tuzi su Nik Gjeloshaj, Emin Haxhi i Nermin Alibašić.

Predstavnici Glavnog grada Podgorica su Milica Kadović, Gavrilo Vuković i Balša Špadijer.

Stručnjak za imovinsko pravo i predsjednik arbitraže je Dragana Stanišić, pomoćnica direktora Uprave za nekretnine.

Ministarstvo javne uprave predloženo je da imenuje člana arbitraže ispred Vlade, s obzirom na nadležnost za sistem lokalne samouprave.