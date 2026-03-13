Povrijeđeno šest francuskih vojnika u napadu na bazu u Iraku.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

U napadu na vojnu bazu u Iraku povrijeđeno je šest francuskih vojnika, prenosi "Skaj Njuz". Iranski dronovi-kamikaze su pogodili vojnu bazu na sjeveru Iraka, u oblasti Mahmur, jugozapadno od grada Erbil.

Ovu vojnu bazu zajedno koriste francuska vojska i Pešmerga, naoružane trupe u Kurdistanu, regije na Bliskom istoku na kojoj žive Kurdi i koja se nalazi na prostoru između Turske, Iraka, Irana i Sirije.

BREAKING: Iranian kamikaze drones hit a French military base near Erbil Airport in northern Iraq, wounding six French soldiers.pic.twitter.com/VK8FegTkS8 — Clash Report (@clashreport)March 12, 2026

Francuska vojska je potvrdila da se napad dogodio. Povrijeđeni vojnici su odmah prevezeni u medicinsku ustanovu radi dalje dijagnostike.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.