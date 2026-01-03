Vulverhempton je uspio posle 20 kola da dođe do pobjede i da savlada nekoga ju Premijer ligi. To je ekipa Vest Hema.

Izvor: Natalie Mincher/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Dobili smo i novogodišnje čudo, Vulverhempton Vonderersi su pobijedili u Premijer ligi. Posle pola sezone bez ijednog trijumfa sada su savladali Vest Hem 3:0 (3:0).

Najavili su Vulvsi u prethodnih nekoliko kola bolju igru pa ih je tako Arsenal dobio 2:1 nakon autogola u 94. minutu, Brentford je trijumfov ao 2:0 govim Luisa Potera u drugom poluvremenu, a i Liverpul su namučili. Na kraju je na "Enfildu" bilo 2:1. U prošlom kolu su remizirali sa Mančester junajtedom, a sada su rutinski pobijedili.

Arijas je pogodio u četvrtom minutu za 1:0, zatim je sa penela bio precizan Hvang u 31. i konačnih 3:0 postavio je Mane u 41. minutu. Nikada ranije nije ovoliko dugo čekala neka ekipa pobjedu u Premijer ligi, punih 20 kola.

Ipak teško da će ovo značiti nekakvu slamku spasa za tim sa Molinjoa. Imaju šest bodova i zakucani su za dno tabele, biće im potrebno bar 30 bodova u poslednjih 18 kola ako misle da opstanu. Ne cvjetaju ruže ni Vest Hemu koji je posle ovog poraza ostao na 14 bodova i takođe je u zoni ispadanja.

(MONDO, N.L.)