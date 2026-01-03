Generalni direktor o aktivnostima Zvezde rekao koji transfer je pred ozvaničenjem i na kojem se aktivno pregovara.

Izvor: MN Press

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić nije želio da previše ubrzava priču oko dolazaka novih igrača. S obzirom na to da je prelazni rok tek počeo, za sada je samo izvjesno to da će u nedjelju u avionu za Antaliju u ekipi Zvezde biti napadač OFK Beograda Džej Enem.

Da li će biti pojačanja? Biće ih, ali ne tako brzo, objasnio je Terzić, dok se aktivno pregovara i o povratku Lazara Jovanovića iz Štutgarta.

"Možete da očekujete, prelazni rok je tek počeo prekjuče, 1. januara. Imamo vremena, s obzirom na to da za evropske utakmice 22. i 29. januara pojačanja nemaju pravo da igraju, a da prelazni rok u Srbiji traje do sredine februara. Početkom februara bi trebalo da UEFA prijavimo igrače za nokaut fazu, do tada ne žurimo. Pri kraju smo, završavamo centarfora Enema, možda bude u avionu sa nama, možda bude i krilo, ali ne bi trebalo očekivati ni mnogo dolazaka, ni odlazaka. Možda još maksimum tri."

Da li će biti odlazaka?

"Za sada niko ne odlazi. Deki Stanković je htio da svi imaju šansu, prvi dril će biti u Antaliji, jake pripreme i žestoki treninzi, najjači samo ostaju."

"Marko Marin priča sa Štutgartom"

Izvor: MN Press

Da li će Jegor Prucev doći sa pozajmice iz OFK Beograda?

"On bi trebalo da se vrati svakako, igrač je Zvezde, mislili smo na dolazak još jednog krila", rekao je Terzić.

Da li se vraća Lazar Jovanović?

"Radimo na tome, vidjećemo. Marko Marin intenzivno razgovara sa sportskim direktorom Štutgarta i nadamo se da će se završiti. U slučaju da se ne završi, imamo alternativu."

Da li će doći Rajan Kent?

"Davno smo rekli da ne govorimo o imenima sa kojima nismo završili i nismo pri kraju. Ne bih komentarisao imena koja se pojavljuju u imenima. Uvijek će se igrači dovoditi u vezu sa Zvezdom."

Omriju Glazeru i Nemanji Radonjiću ističu ugovori, da li će biti produženi aktiviranjem još jedne sezone?

"Rano je za priču, Zvezda je ta koja se pita. Zavisi od njihovog doprinosa ekipi ovog proljeća. Vidjećemo šta će biti. Danas je prvi dan prelaznog roka, imamo vremena za mnoge odluke, rješenja, vidjećemo."

Dejan Stanković djeluje mirnije u odnosu na prvi mandat.

"Šest godina je stariji, iskusniji i mudriji nego tada. Isti je i moj zaključak, da djeluje mudrije, staloženije, mirnije. Zvezda će imati ozbiljnu pomoć od Dejana Stankovića. Možda je tada i prerano došao u Zvezdu. Sada će biti Dejan Stanković u svom punom kapacitetu."

"Stanković će najviše prijati Radonjiću"

Izvor: MN Press

Kom igraču će najviše značiti saradnja sa Dejanom Stankovićem?

"Najviše će prijati Nemanji Radonjiću", nasmijao se Terzić i prepričao novinarima svoj govor ekipi.

"Kako sam ušao u svlačionicu, vidim kako me očima gleda i smijulji se, kao malo dijete koje zna da je pogriješilo i čeka roditelje. Deki ne može da mu pomogne mnogo, sve zavisi od njega, ali Zvezda je previše profesionalni klub da toleriše stvari koje su se dešavale. Ako se osposobi, biće najveće pojačanje Zvezde, sve zavisi od njega."