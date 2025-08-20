Zvezdan Terzić poručio da vjeruje u Crvenu zvezdu uprkos porazu od Pafosa u Beogradu. Ubijeđen je da će klub igrati Ligu šampiona.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio je pred utakmicu sa Pafosom da srpski šampion mora da "zgazi" kiparskog, ali to nismo vidjeli u prvom meču na "Marakani". Zvezda je sasvim neočekivano poražena 2:1, što znači da na revanš putuj ipak s minusom, na šta nije navikla.

Međutim, Terzić je ubijeđen da Zvezda može ipak da prođe dalje i u saopštenju proslijeđenom medijima istakao je da vjeruje da je i dalje moguće ući u Ligu šampiona i "ne prihvata Ligu Evrope" poslije toliko ulaganja. Prenosimo njegovu poruku navijačima:

"U sportu je najlepše jutro poslije pobjede i najteže jutro poslije poraza. Tako je oduvijek bilo i biće. Ali sam evo danas kad je sve prenoćilo, uvjereniji nego ikad da ćemo i ove godine igrati Ligu šampiona. Bez obzira na nedopustivo slabu utakmicu koju smo sinoć odigrali, uvjeren sam da smo bolji tim od Pafosa i da ćemo sljedećeg utorka pobijediti i igrati najjače Uefino takmičenje"

"Jesmo sinoć loše odigrali utakmicu, imali smo i neviđen peh da primimo gol u 1. minutu, nije nas ni lopta htjela u gol kad smo ga morali dati, jesmo poslije izgubili sigurnost i griješili smo. Vratiće nam se za revanš nama bitni igrači Krunić, Radonjić i Arnautović, bićemo 7 dana pametniji i sigurno u mnogo boljem izdanju nego sinoć".

"Bez namjere da negiram sinoć odličnu igru našeg protivnika, njihove pobjede protiv Makabija i Dinama iz Kijeva, ne želim da negiram velika ulaganja i rast kluba sa Kipra, smatram da je Crvena zvezda u ovom trenutku bolji tim sa boljim igračima i boljim trenerom. Mnogo smo novca, truda, energije, ljubavi i vremena utrošili na stvaranje ovog tima da bismo tek tako prihvatili ocjene da je Liga Evrope prava mjera takmičenja za Crvenu zvezdu. Ne, prava mjera za Crvenu zvezdu je Liga šampiona i to ćemo pokazati sljedećeg utorka na gostujućem terenu. Vjerujem u ovu Crvenu zvezdu", naglasio je on.

Podsjetimo, revanš utakmica Crvene zvezde i Pafosa igra se 26. avgusta u Limasolu.