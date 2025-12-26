Bivši trener Partizana Srđan Blagojević tužiće klub nakon raskida saradnje.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan ima velikih problema jer zbog suspenzije FIFA ne može da registruje nove igrače dok ne isplati dug svom bivšem fudbaleru. Vezni fudbaler Patrik Andrade već je zaboravljen u Humskoj, ali on svoj novac potražuje i ne želi da ga se odrekne, a novi problem za crno-bijele mogla bi da bude tužba doskorašnjeg trenera Srđana blagojevića koja bi se samo nadovezala na već postojeću situaciju.

Kako prenosi "Meridian Sport", Srđan Blagojević odlučio je da pravdu potraži pred sudom usljed jednostranog raskida ugovora crno-bijelih. Bivši šef stručnog štaba Partizana smijenje je početkom novembra od strane Upravnog odbora, na prijedlog Predraga Mijatovića, a očigledno nije olako prihvatio jednostrano prekinutu saradnju.

Blagojević je ekipu Partizana preuzeo na početku 2025. godine i uspio je da uspostavi određeni kontinuitet sa mladim timom, bez značajnijih pojačanja. Porazi u derbijima protiv Crvene zvezde, eliminacija iz evropskih takmičenja tokom ljeta i bolne eliminacije u Kupu Srbije u prethodnoj i tekućoj sezoni uticali su na čelnike crno-bijelih da sa Blagojevićem raskinu saradnju.

Partizan je i u trenutku kada je uručio otkaz Srđanu Blagojeviću bio konkurentan u borbi za šampionsku titulu, a na kraju jesenjeg dijela sezone crno-bijeli imaju bod više od Crvene zvezde. Razlika je mogla da bude i veća da je Partizan u posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva izbjegao poraz prptiv IMT-a (1:0) u Loznici, ali je tim Nenada Stojakovića i ovako na čelu tabele. Istina, pitanje je da li će Partizan imati snage za borbu na proljeće bez adekvatnih pojačanja, koja ne mogu da stignu dok se klub bori sa tužbama.