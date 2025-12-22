U cijeloj priči će profitirati i Budućnost, iz koje je ljetos Kostić pošao u Partizan za obeštećenje od 900 hiljada eura u nekoliko rata.

Andrej Kostić je na korak od dresa Milana, tvrdi "Gazeta delo sport" koja je ove sedmice već pisala o interesovanju velikana za crnogorskog napadača.

Renomirani sportski dnevnik sada ide korak dalje i ističe da su Milan i Partizan veoma blizu dogovora i da bi Kostić u januarskom prelaznom roku trebalo da pojača "rosonere" za cifru od pet miliona eura.

"Crno-bijeli" i "plavo-bijeli" su tada u ugovor stavili obavezu da Partizan isplati Podgoričanima 15 odsto od naredne prodaje.

Dakle, aktuelni šampion Crne Gore može da računa na 750 hiljada eura od odlaska Kostića u Milan.

Mada, spekuliše se da Budućnost ni od pomenutih 900 hiljada nije dobila ni cent, zbog čega je u jednom momentu i razmatrala da tuži Partizan...