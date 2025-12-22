Tokom ove polusezone, najlošije u istoriji Budućnosti, bio je jedan od boljih - dok je igrao. Upisao je ukupno 12 mečeva i postigao je četiri gola.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Lazar Mijović je na izlaznim vratima Budućnosti, drugi put u karijeri. Ofanzivca "plavo-bijelih", prema pisanju medija iz Srbije, želi Partizan.

Momak koji je u ljeto 2022. iz podgoričkog kluba prešao u u belgijski Lomel, u Budućnost se vratio dvije godine kasnije, da bi nedavno, zajedno sa Lazarom Savović, bio odstranjen iz ekipe.

Budućnost se na taj korak odlučila jer njih dvojica nisu željeli da potpišu nove ugovore.

A, upravo će Partizan najvjerovatnije iskoristiti klauzulu u starim ugovorima i Mijovića odvesti za 80.000 eura, pomalo neozbiljnu cifru za današnji fudbal.

Mijović je nakon povratka ponovo počeo sa dobrim partijama, a u Partizanu vjeruju da bi mogao da bude još jedno pojačanje iz Crne Gore sa kojim u Beogardu nisu pogriješili.

Tokom ove polusezone, najlošije u istoriji Budućnosti, bio je jedan od boljih - dok je igrao. Upisao je ukupno 12 mečeva i postigao je četiri gola.