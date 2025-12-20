Afrički fudbal pretrpio je velike reforme.

Izvor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Afrička fudbalska federacija donijela je odluku da se tamošnji Kup nacija od 2028. igra svake četiri godine!

Najbolje afričke selekcije za trofej će se boriti od sutra (21. decembar) do 18. januara u Maroku. Naredna smotra zakazana je za jun i jul 2027. godine, godinu dana kasnije biće upriličena nova, nakon čega će se najbolji timovi "crnog kontinenta" ponovo sresti 2032. godine.

Ove tektonske promjene u afričkom fudbalu, koji se striktno držao tradicije od 1957. godine, saopštio je Patris Mostepe, prvi čovjek afričkog fudbala, na konferenciji za novinare nakon sjednice Izvršnog odbora.

Istakao je, između ostalog, da se, po uzoru na UEFA, uvodi afrička Liga nacija, koja će dodatno uvećati prihode Saveza.

"Gledano istorijski, Kup nacija je za nas predstavljao glavni izvor prihoda (80 posto od budžeta Saveza, op.a.), ali sada ćemo biti u prilici da zaradimo novac svake godine. Riječ je o zanimljivom sistemu takmičenja koji će donijeti finansijsku nezavisnost i stabilnost i biti usklađeniji sa kalendarom FIFA", istakao je Mostepe.

Titulu će na predstojećoj smotri braniti igrači Obale Slonovače, koji su do trona stigli prije dvije godine pred domaćom publikom.