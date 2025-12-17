Iskusni fudbaler Luka Modrić u Milanu ima veoma važan zadatak - ulogu mentora.

Reprezentativac Hrvatske Luka Modrić (40) postao je nezamjenljiv igrač Milana i mada je u poznim igračkim godinama njegova zrelost odnosi prevagu u brojnim mečevima. Stigao je tek prije nekoliko mjeseci, a već čitav tim zavisi od njega. Jasno je da će Hrvatu biti potreban i odmor zbog prevelikog broja mečeva u nogama, pa Italijani vide pravu priliku da Ardon Jašari naslijedi Modrića.

Trener Masimilijano Alegri insistira da u gotovo svakom meču Modrić bude starter. Između ostalog, ovo je bila i prinudna situacija. Prvi plan bio je da se Modrić smenjuje sa Jašarijem u kojeg je Milan uložio mnogo vremena, truda i novca. Međutim, Švajcarac je doživio povredu na treningu, zbog čega je dugo vremena bio odvojen od terena.

Jašari se na teren vratio tek početkom novembra, a u Kupu Italije debitovao je kao starter. Kada se sve sabere, odigrao je svega tri utakmice za ovaj tim, djelimično nagovijestio zbog čega ga Milan toliko želi, ali to nije dovoljno. Jašarijev problem je što je zaglavljen na vrlo mali broj minuta na terenu, otprilike 16.

Zbog toga italijanski mediji tvrde da je Modrić stigao u Milano kako bi mlada nada ovog tima mogla da uči od najboljeg - investicija za budućnost. I sve dok Jašari ne stasa dovoljno i "ukrade zanat" Hrvatu, Modrić će biti lider na terenu.

Milan čeka da dobije korektnije partije Jašarija, postoji još jedan igrač koji bi mogao da da odmori Luku Modrića. U pitanju je Semjuel Riči, bivši vezista Torina. Međutim, malo je vjerovatno da će i on uspjeti da nadomjesti iskustvo Hrvata, pa ga više možemo gledati pored njega, nego kao njegovu zamjenu.