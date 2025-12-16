Bruno Fernandeš ispričao je kako ga je Mančester junajted razočarao i kako su u klubu htjeli da ga otjeraju ljetos.

Brunu Fernandešu (31) ugovor sa Mančester junajtedom ističe u junu 2027. godine i djeluje da su male šanse da će doći do produžetka saradnje. Posebno posle njegovih riječi u intervjuu koji je dao u kom je javno priznao da su čelnici kluba htjeli da ga otjeraju i da su ga tako rastužili.

"Mančester Junajted je htio da ja odem iz kluba ljetos i to mi je i dalje u glavi. Rekao sam to i direktorima, ali mislim da nisu imali hrabrosti da donesu odluku", rekao je Fernandeš za "Kanal 11".

Razmatrao je i on mogućnost odlaska sa "Old Traforda", spekulisalo se da je bilo nekoliko ponuda iz Saudijske Arabije i da se radilo o ogromnoj svoti novca i plati koju bi dobio.

"Odlučio sam da ostanem, zbog porodičnih razloga i jer zaista volim klub. Razgovor sa trenerom je takođe pomogao da ostanem. Ali, sa strane kluba sam osjetio da su bili u stilu - ako odeš, neće to biti loše za nas. To me mnogo boli."

"Nemaju za šta da me kritikuju"

Kapiten Junajteda tvrdi da se on ponaša u skladu sa svojom ulogom i da je jedan od igrača kome niko nema šta da zamjeri.

"Zaista me to povrijedilo, više od toga me učinilo tužnim, jer sam igrač kog nemaju za šta da kritikuju. Uvijek sam tu i spreman da igram, uvijek igram, nekad dobro, nekad loše, ali dajem sve od sebe. Onda vidiš stvari oko sebe, igrače koji ne cijene klub kao ja i ne brane klub toliko. To me čini tužnim", zaključio je Bruno Fernandeš.