Razgovor Murinja i novinara privukao je mnogo pažnje, nakon meča Lige šampiona.

Fudbaleri Benfike savladali su Napoli (2:0) u grupnoj fazi Lige šampiona, a meč petog kola privlačio je mnogo pažnje i zbog novog okršaja Žozea Murinja i Antonija Kontea. Istina, ovog puta se nijesu sukobljavali i mnogi bi mogli da kažu kako nijesu opravdali očekivanja, ali Portugalac je ponovo bio zvijezda na konferenciji za medije.

Legendarni portugalski trener Žoze Murinjo imao je spektakularan razgovor sa jednim od novinara, čiji ga je zaključak oduševio. Djelovalo je kao da bi Murinjo mogao da ponudi predstavniku medija mjesto u svom stručnom štabu, nakon što je čuo pitanje koje ga je impresioniralo.

Novinar: "Gospodine Murinjo, već ste istakli svoj plan igre privlačenja pritiska Napolija kako biste zatim mogli da iskoristite prostor iza posljednje linije. Htio sam da vas pitam o izgradnji napada. Kakav je bio značaj toga što je defanzivni vezni Barenečea odlazio u širinu i igrao okrenut licem prema protivniku, a zatim je Aursnes odlazio u širinu na drugoj strani? Koliko je to bilo važno u izgradnji napada?"

Murinjo: "Ti znaš fudbal. Bravo, ti znaš o čemu pričaš u fudbalu. Možda će te natjerati da zamijeniš jednog od onih 'sveznanaca' koji zapravo ništa ne znaju. Odlično pitanje. Pozicioniranje našeg defanzivnog veznog u širinu ih je uznemirilo jer su imali samo dva vezna igrača, Elmasa i Mektominija, pa ako bi pritisli, imali bismo više prostora u sredini, a ako ne bi pritisli, Enco Barenečea bi imao vremena sa loptom".

Ekipa Benfike je pobedila Napoli (2:0), a prije toga je istim rezultatom bila bolja od Ajaksa i sada ima bar minimalne šanse da se nađe u nokaut fazi Lige šampiona, iako je to djelovalo kao nemoguća misija nakon uvodna četiri poraza. Do kraja grupne faze, u januaru 2026. godine, Benfika će igrati protiv Juventusa na gostujućem terenu i zatim dočekati Real Madrid.