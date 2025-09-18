Portugalski fudbalski trener Žoze Murinjo imenovan je za novog trenera Benfike, prenio je klub.

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Žoze Murinjo (62) je na klupi lisabonskog kluba naslijedio je Bruna Laža, koji je dobio otkaz posle poraza od Karabaga u Ligi šampiona u utorak.

Bivši menadžer Čelsija vraća se trenerskom poslu manje od mjesec dana nakon što je otpušten iz Fenerbahčea posle eliminacije upravo od Benfike u plej-ofu za Ligu šampiona.

Morinjo je trenersku karijeru započeo u Benfiki 2000. godine, ali je tada vodio ekipu samo na 10 utakmica, prije nego što je napustio klub zbog sukoba sa predsjednikom.

Od tada je trenirao Čelsi, Inter, Real Madrid, Mančester junajted, Totenhem, Romu i Fenerbahče.

Osvojio je tri titule u Premijer ligi, FA kup, tri Liga kupa i Komjunuti Šild sa Čelsijem, kao i dvije titule u Seriji A, Ligu šampiona, Kup i Super kup Italije sa Interom.

Sa Realom je osvojio titulu, Kup kralja i Super kup Španije, Ligu Evropa, Liga kup i Komjuniti Šild sa Junajtedom i Ligu konferencija sa Romom.

Prvi meč na klupi Benfike Morinjo će imati u subotu, kada njegov tim gostuje AVS-u.