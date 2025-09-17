Žoze Murinjo postaće novi trener Benfike.

Izvor: Profimedia

Osvanula je vijest da se Žoze Murinjo vraća kući - na mjesto gdje je započeo karijeru. Bivši fudbaler i sadašnji trener kada je kretao u trenerske vode nije imao mnogo razumijevanja, pa je posle samo 10 utakmica u timu Benfike morao da napusti klub. Sada sa mnogo više godina iskustva, vraća se da pomogne klubu iz domovine.

Murinjo je 2000. preuzeo Benfiku, a sada, 25 godina kasnije, ponovo se vraća u svoj dom. Kako mediji iz Portugalije prenose, samo detalji dijele Murinja od novog mandata u starom klubu. "Benfika i Žoze Murinjo postigli su osnovni dogovor za saradnju, plan je da harizmatični stručnjak preuzme tim lisabonskog velikana posle smene Bruna Laža", najavljuje portugalski "CNN".

"Laž je otpušten u utorak uveče, nakon šokantnog poraza od Karabaga u Ligi šampiona. Uprava kluba brzo je reagovala i pronašla čovjeka koji je slobodan za saradnju, baš zbog Benfike (kad je Fenerbahče poražen u kavlifikacijama za Ligu šampiona). Fenerbahče je otpustio Murinja nakon što je njegov tim eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona u dvomeču sa njegovim budućim klubom", stoji u tekstu.

Početak karijere samostalnog trenera nije bio lak, a čini se da Benfika tada nije imala mnogo razumijevanja. Nakon što je promovisan krajem septembra, već početkom decembra Murinjo je morao da potraži novi klub, posle svega 10 utakmica.

Kad je u pitanju prethodna saradnja sa Fenerbahčeom, turski novinar Jagis Sabunčuoglu rekao je da će Murinjo zaraditi oko devet miliona eura na ime raskida, što njegovu zaradu samo od otkaza kroz karijeru dovodi do nevjerovatna 102 miliona eura. Portugalac je vodio tim iz Istanbula od jula 2024. do avgusta 2025. Ovaj tim je sa njim pored terena odigrao 62 utakmice, pobijedio 34 puta, odigrao neriješeno 14 i doživio 11 poraza.