Dejan Savićević je kao dječak navijao za Velež i obožavao Vahida Halilhodžića.

Izvor: MN Press

Igrajući za Crvenu zvezdu i Milan postao je prvak Evrope, ali Dejanu Savićeviću to nije bio cilj kada je bio dječak. Dok je kao mali šutirao loptu po ulicama Podgorice, nedaleko od željezničke stanice na kojoj su mu radili roditelji, "Dejo Genije" je maštao o dresu tima koji nikada nije stigao do titule u Jugoslaviji.

Ne zna to da objasni ni decenijama kasnije, ali Dejan Savićević je kao dečak bio navijač Veleža iz Mostara. Njega su "kupili" Dušan Bajević, Enver Marić i Franjo Vladić - poznati "BMV" trio, a kasnije je tu ulogu preuzeo Vahid Halilhidžić koji je bio i omiljeni fudbaler crnogorskog asa.

"U Crnoj Gori su svi navijali za Crvenu zvezdu ili Partizan. Ja sam, na primjer, navijao za Velež. Kako, zašto, zbog čega, ne znam", izjavio je Savićević i dodao: "Bio je taj Bajević - Marić - Vladić trio, poslije je došao Halilhodžić i ja sam volio Velež... Ne znam ni sam zbog čega, ali sam navijao za njih. Po uzoru na Vahu uzeo sam broj 19".

Velež je godinama bio najpopunariji i najuspješniji klub u Hercegovini, ali nikada nije uspio da osvoji jugoslovenski šampionat. Čak tri puta završavali su na drugoj poziciji, od toga dva puta uzastopno, a četiri puta su osvojili treće mjesto u prvenstvu države koja više ne postoji.

Takođe, Velež je dva puta osvojio Kup Jugoslavije i još dva puta igrao finale tog takmičenja. Predstavljajući zemlju na međunarodnoj sceni, tim iz Mostara osvojio je Balkanski kup, igrao finale Mitropa kupa i stigao do četvrtfinala Kupa UEFA, što je i jedan od najvećih uspjeha u istoriji kluba.