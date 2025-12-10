Iran i Egipat ne žele da igraju duel koji ima prefiks "prajd meč", što im je dodijeljeno od strane lokalnih organizatora SP.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Velika kontroverza oko utakmice na Mundijalu koja nas očekuje naredne godine. Razlog - prefiks koji je dobio ovaj meč.

Naime, Iran i Egipat uložili su protest zbog "Prajd meča" u Sijetlu, utakmice na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, posvećene pravima LGBTQ+ zajednice, u kojoj će se, prema žrijebu, sastati selekcije ove dvije države.

To ne bi bilo sporno da obje države nemaju spornu istoriju i odnos prema LGBTQ+ zajednici. Iran je ovu inicijativu o nazivu meča ocijenio kao "nerazuman čin".

Predsjednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž, koji proteklog vikenda nije dobio vizu za žrijeb u Vašingtonu, saopštio je da su i Kairo i Teheran izričito protiv predloga lokalne organizacije da se susret 26. juna u Sijetlu proglasi Prajd mečom.

Takav stav dovodi u pitanje uopšte i odigravanje tog meča (jer znamo koliko su istrajni i jedni i drugi u svojim stavovima), ako FIFA na promijeni odluku lokalnih organizatora.

Predsjednik Iranskog fudbalskog saveza, Mehdi Taj, izjavio je za lokalnu novinsku agenciju ISNA da su zvanični Teheran i Kairo uložili "prigovore na to pitanje". Još je pomenutu ideju nazvao "nerazumnim potezom koji podržava određenu grupu", dok je iranska državna televizija najavila službenu žalbu Međunarodnoj fudbalskoj federaciji.

Očekivano, obzirom na to da je homoseksualnost je u Iranu nedozvoljena i podliježe smrtnoj kazni, dok se u Egiptu takvi odnosi pripadnika istog pola smatraju razvratom.

Sa druge strane iz Sijetla stižu priče kako su oni ponosni na budući "prajd meč".

"Počašćeni smo što možemo da budemo domaćini “prajd meča” i da slavimo “prajd” kao dio globalne fudbalske zajednice. Ovaj meč odražava našu posvećenost poštovanju, dostojanstvu i jedinstvu za sve" izjavio je portparol Savjetodavnog odbora “Seattle Pride Match-a”.

Homoseksualnost je u Iranu ilegalna i kažnjiva smrću. U Egiptu homoseksualnost nije konkretno zabranjena, ali se osobe često progone prema zakonima koji zabranjuju razvrat.